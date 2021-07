Buchen: Über den Namen des neuen Schulverbunds wird noch abgestimmt

Buchen. Nach dem Abschied von Walter Scheuermann als Rektor der Karl-Trunzer-Schule (KTS) zum Schuljahresende (siehe weiteren Bericht auf dieser Seite) bekommt die KTS keinen neuen Schulleiter, denn: Zum neuen Schuljahr wird ein Verbund mit der benachbarten Abt-Bessel-Realschule (ABR) hergestellt. Das war die Voraussetzung, als der Buchener Gemeinderat 2017 nach jahrelangen Diskussionen dafür votierte, die bisherige Werkrealschule in eine Gemeinschaftsschule umzuwandeln.

Nach der rund vierjährigen Übergangszeit ist es ab September soweit: Es gibt in Buchen einen Schulverbund. Welchen Namen dieser tragen wird, steht noch nicht endgültig fest, wie der Erste Beigeordnete der Stadt, Benjamin Laber, am Freitag im Rahmen der Verabschiedung von Walter Scheuermann verriet: „Der Name befindet sich noch in Abstimmung.“ Außerdem müsse der Buchener Gemeinderat darüber entscheiden.

Fest steht jedoch, dass beide Bildungseinrichtungen ihre Eigenständigkeit und damit auch ihre Namen behalten sollen. Das hatte Bürgermeister Roland Burger auch schon mehrfach betont, unter anderem in einer Sitzung des Buchener Gesamtelternbeirats im vergangenen Herbst (die FN berichteten).

Die Schulen würden nach außen und jeweils bei der Vorstellung der Sekundarstufe für die Viertklässler als eigenständige Schulen vorgestellt werden. Auch an dem Wechselverhalten und den -möglichkeiten zwischen den Schulen wird sich nichts ändern, versicherte Roland Burger damals.

Aus bisher zwei Rektorenstellen wird künftig eine. Die bisheriger Schulleiterin der Abt-Bessel-Realschule, Monika Schwarz, wird Rektorin für beide Schulen. Andres Philipp (KTS) und Magnus Brünner (ABR) ergänzen als Konrektoren das Schulleitungsteam.

„Für die Schüler wird sich erst einmal nichts ändern“, sagte Andreas Philipp. Im ersten Jahr sollen lediglich das Lehrerkollegium und die Verwaltung zusammengeführt werden. Deswegen laufen derzeit schon die Umbauarbeiten für ein gemeinsames Lehrerzimmer.