Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat - Sechs Millionen Überschuss im Haushaltsjahr 2021. Baumaßnahme am Gymnasium verzögert sich voraussichtlich um sechs Monate Buchen: BGB wird teurer und später fertig

Rund sechs Millionen Überschuss in 2021 und einen Haushalt in diesem Jahr, der nach Plan verläuft: Darüber informierte der Stadtkämmerer bei der Gemeinderatssitzung am Montag. Die künftigen Haushalte sind mit großen Unsicherheiten behaftet.