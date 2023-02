Blutspender geehrt

Hettigenbeuern. Neben der Blutspenderehrung standen bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Hettigenbeuern Rück- und Ausblick im Mittelpunkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ortsvorsteher Norbert Meixner stellte die Bedeutung des Blutspendens heraus, ehrte Andreas Farrenkopf und Manfred Stich jeweils für 50-maliges Blutspenden und überreichte ihnen Urkunde und Ehrennadel.

Bei seinem Rückblick zeigte sich Meixner erfreut, dass nach den Corona-Jahren so langsam wieder Normalität einkehre. 2022 wurden verschiedene Bauanträge beraten, unter anderem beschäftigte den Ortschaftsrat der Antrag für ein Mehrfamilienhaus „Am Mühlberg“ sehr.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erweiterungspläne In Bettingen drohen tiefe Risse durch Dorfgemeinschaft Mehr erfahren Ortschaftsratssitzung Höhefelder können Weichen für Nahwärme-Netz stellen Mehr erfahren Ortsvorsteher und Mitglied der CDU-Fraktion Paul Stürzenhofäcker feierte 70. Geburtstag Mehr erfahren

Der Ortsvorsteher dankte allen, die sich für den Stadtteil eingesetzt haben.

Die Baumaßnahme bei den Parkplätzen am Sportplatz beginne in Kürze, teilte er bei einem kurzen Ausblick mit. Am Mühläckerweg werde eine Asphaltschicht im Bereich der Buswendeplatte aufgetragen. Die Sanierung des Eichenwegs sei im Haushaltsplan 2023 ebenfalls vorgesehen. Außerdem soll der Jugendraum in den Raum der Vereine nach unten im Dorfgemeinschaftshaus verlegt werden, oben sind behindertengerechte Toiletten geplant. Die Sanierung der Minigolfanlage soll ebenfalls beginnen. Die Dorfgemeinschaft von Hettigenbeuern fährt vom 21. bis 24. September nach Ungarn. Interessierte können sich beim Ortsvorsteher melden.

Ortschaftsrat Alexander von Wedel bat darum, beim Zeitplan für die Sanierung des Eichenwegs die Schwimmbadsaison (Anfang Juni bis Ende August) zu berücksichtigen. Angesprochen wurde von den Ortschaftsräten des Weiteren die Heizung im Götzenturm und das Aufstellen der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage im Ort.

Bei den Einwohneranfragen wurde der schlechte Zustand des Winterhellewegs, der auch stark frequentierter Radweg ist, angesprochen. hes