Buchen. Zum Ende des ersten Schulhalbjahres wurde am Burghardt-Gymnasium Oberstudienrätin Christa Villhauer verabschiedet. Schulleiter Jochen Schwab ging in persönlichen Worten auf den Werdegang und die dienstliche Leistung der beliebten Pädagogin ein und würdigte ihren Einsatz für die Schulgemeinschaft.

Christa Villhauer, die bereits als Kind Lehrerin werden wollte, hat 1978 das Abitur am BGB abgelegt. Nach Studium und sehr erfolgreichem Referendariat musste sie aber die bittere Erfahrung machen, dass es keine Stellen gab. Mit zahlreichen befristeten Verträgen an den Gymnasien in Neckarbischofsheim, Mosbach, Bad Wimpfen und Buchen konnte sie dennoch Berufserfahrung sammeln. Außerdem erwarb sie sich in dieser Zeit eine reichhaltige Erfahrung als Übungsleiterin im Kinderturnen, als diplomierte Aerobic- und Rückenschullehrerin und als Übungsleiterin und Referentin an der Volkshochschule Buchen.

Als 1997 Villhauer schließlich mit einer festen Stelle für das BGB gewonnen werden konnte, brachte sie eine große Kompetenz im Bereich Gesundheitssport mit. Bald wurde sie zur Studienrätin und bereits 2006 zur Oberstudienrätin ernannt.

Schwab betonte, dass Christa Villhauer stets ihre Motivation auf ihre Schüler ausgestrahlt habe. Er lobte ihre Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, Geduld und Gewissenhaftigkeit. Sie habe immer die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im Auge, fordere den gymnasialen Anspruch und in der Erziehung zentrale Werte wie Respekt ein.

„Treibende Kraft“

Auch außerhalb des Unterrichts hat sich Frau Villhauer bleibende Verdienste erworben. Über Jahre hinweg übernahm sie den Prüfungsvorsitz im fachpraktischen Abitur für den Bereich Gymnastik und Tanz.

Sie war eine treibende Kraft in der Arbeitsgruppe zur Umgestaltung des Schulhofs und hat großen Anteil an der Errichtung des beliebten Klettergartens. Als ausgebildete Methodenberaterin entwickelte und begleitete sie ein Methodencurriculum und kümmerte sich um die Präsentationsprüfungen am BGB. Mit dem Aufbau des Gesundheitssports gemeinsam mit Klaus Fröbel hat sie Generationen von Schülern erreicht und ein Aushängeschild für das BGB geschaffen, an dem in manchen Jahren die Hälfte der Fünft- und Sechstklässler teilnahmen.

Schwab dankte für all die geleistete Arbeit und endete seine Rede mit den Worten: „Ich weiß, du bist voll Dankbarkeit für die gute Zeit am BGB. Du hast im Vorgespräch gesagt, das BGB sei ein besonderer Ort mit besonderen Menschen. Du, Christa, bist einer davon!“ Auch der Vorsitzende des Personalrates Christian Speidel bedankte sich bei Christa Villhauer für das gute Miteinander. Ihre freundliche, stets kollegiale Art werde man sehr vermissen. Für den Ruhestand wünschte er ihr im Namen des Kollegiums alles Gute.