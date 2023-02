Berufsbildende Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. Viele Schüler befinden sich zurzeit in ihrem letzten Jahr an ihrer bisherigen Schule und für viele ist noch unklar, welchen Weg sie anschließend einschlagen wollen. Über mögliche Bildungswege im Neckar-Odenwald-Kreis informieren die folgende Übersicht, die Internetseiten der sechs beruflichen Schulen und die Sekretariate der jeweiligen Schulen.

Schulpflicht

Grundsätzlich gilt, dass für alle Jugendlichen unter 18 Jahren, die weder einen Ausbildungsplatz haben noch eine Vollzeitschule besuchen, die Anmeldung für eine Klasse der „Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual)“ gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Klassen werden an den gewerblichen und hauswirtschaftlichen Schulen des Neckar-Odenwald-Kreises angeboten.

Existiert bereits ein Hauptschulabschluss oder ein Ausbildungsvorvertrag, so können die einjährigen Berufsfachschulen an den verschiedenen Schulzentren besucht werden. Ein Hauptschulabschluss oder die Versetzung in die 10. Klasse der Hauptschule/Werkrealschule ist die Voraussetzung zum Eintritt in die zweijährigen Berufsfachschulen (2BFS). Abgeschlossen wird die 2BFS mit der Fachschulreife (Mittlere Reife). Der mittlere Bildungsabschluss ist Voraussetzung zum Besuch der verschiedenen Berufskollegs (BK). Ziel der Berufskollegs ist das Erlangen der Fachhochschulreife nach zwei Jahren.

Das berufliche Gymnasium, Berufsabschluss allgemeine Hochschulreife (Abitur), bereitet die Schüler innerhalb von drei Jahren auf das Studium an einer Universität oder Hochschule vor. Für Berufserfahrene werden zudem Meister- und Technikerschulen und Weiterbildungsklassen – auch berufsbegleitend – angeboten.

Die kaufmännischen Schulen sind die Ludwig-Erhard-Schule Mosbach (LES) und die Frankenlandschule Walldürn (FLS). Beide Schulen bieten zweijährige Berufsfachschulen Wirtschaft („Wirtschaftsschulen“), ein- und zweijährige Berufskollegs sowie Wirtschaftsgymnasien an.

Am Wirtschaftsgymnasium der LES kann mit den Wahlfächern Wirtschaftsinformatik, Privates Vermögensmanagement und Global Studies ein individueller Schwerpunkt gelegt werden. Zudem werden das Fach Psychologie und eine Social Media AG angeboten. Alle Schüler werden mit einem iPad ausgestattet.

Im kaufmännischen Berufskolleg 1 und 2 führen die Schüler/innen der Juniorenfirma SEAL die Cafeteria der Frankenlandschule Walldürn. Sie durchlaufen dabei die folgenden Module: Marketing, Rechnungswesen, Kassenwesen und Automaten. Wahlweise kann im Berufskolleg die Übungsfirma besucht werden, in der die Arbeitsabläufe in einem Betrieb die Grundlage des Unterrichts bilden.

Weitere Informationen zur Ludwig-Erhard-Schule Mosbach auf www.les-mosbach.de oder telefonisch unter 06261/92200, zur Frankenlandschule Walldürn auf www.frankenlandschule.de oder telefonisch unter 06282/92480.

Im gewerblichen Bereich eröffnet sich das breite Angebot der Gewerbeschule Mosbach (GSM) und der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB). Beide Schulen bieten neben der Klasse „Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual)“ auch einjährige Berufsfachschulen in verschiedenen Berufsfeldern sowie eine zweijährige Berufsfachschule im Bereich Metall- und Elektrotechnik an.

Berufskollegs an ZGB und GSM

Bei den Berufskollegs werden an der ZGB und der GSM das Technische Berufskolleg I und II sowie an der ZGB das einjährige Berufskolleg Technik zur Fachhochschulreife (1BKFHT) angeboten. Zudem gibt es an beiden Schulen ein technisches Gymnasium mit Schwerpunkten Mechatronik und Informationstechnik sowie Gestaltungs- und Medientechnik in Mosbach und Technik und Management in Buchen. Weitere Informationen zur Gewerbeschule Mosbach auf www.gewerbeschule-mosbach.de oder telefonisch unter 06261/89080, zur Zentralgewerbeschule Buchen auf www.zgb-buchen.de oder telefonisch unter 06281/5300.

Für die hauswirtschaftliche, sozial-pflegerische Richtung stehen die Augusta-Bender-Schule Mosbach (ABS) und die Helene-Weber-Schule Buchen (HWS) zur Verfügung. Beide Schulen bieten die „Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual)“ und die zweijährigen Berufsfachschulen mit den Profilen Hauswirtschaft und Ernährung sowie Gesundheit und Pflege an. Die Helene-Weber-Schule Buchen bietet das sozial- und gesundheitswissenschaftliche Gymnasium (SGG) an. Zusätzlich gibt es in Buchen die zweijährige Berufsfachschule Kinderpflege.

An der Berufsfachschule sozialpädagogische Assistenz kann die zweijährige Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Kinderpfleger/in an der HWS absolviert werden. Der schulischen Ausbildung schließt sich das einjährige Berufspraktikum an. An der ABS wird die dreijährige Berufsfachschule Pflege angeboten, die zum Berufsabschluss „Pflegefachkraft“ führt. Weiter besteht die Möglichkeit eine Ausbildung in Altenpflegehilfe in der einjährigen Berufsfachschule für Altenpflegehilfe sowie in der zweijährigen Berufsfachschule Altenpflegehilfe mit besonderer Deutschförderung abzuschließen. Angehende Erzieher können an der Augusta-Bender-Schule Mosbach das Berufskolleg Sozialpädagogik besuchen.

An der Helene-Weber-Schule Buchen werden in der Fachrichtung Gesundheit und Pflege das Berufskolleg I sowie das zur Fachhochschulreife führende Berufskolleg II angeboten.

Zusatzqualifikationen

Zum Erwerb von Zusatzqualifikationen findet man an der HWS die zweijährigen Berufsfachschulen mit den jeweiligen Profilen Erziehung, Hauswirtschaft/Ernährung und Pflege. Ebenso gehört die Fachschule für Organisation und Führung zum Programm dieser Schule.

Weitere Informationen zur Augusta-Bender-Schule Mosbach auf www.augusta-bender-schule.de oder telefonisch unter 06261/890850, zur Helene-Weber-Schule Buchen auf www.hws-buchen.de oder telefonisch unter 06281/564820.