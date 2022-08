Aufbauarbeiten für Buchener Schützenmarkt in vollem Gange

Buchen. Der Buchener Schützenmarkt öffnet am Samstag, 3. September, zum 193. Mal seine Tore. Bereits seit Dienstag sind die Aufbauarbeiten für das Festzelt und die Attraktionen in vollem Gange. Hierfür ist der Musterplatz schon seit Anfang der Woche für den Verkehr gesperrt. Gerade die Fahrgeschäfte benötigen einen mehrtägigen Vorlauf. Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen sie vor der Inbetriebnahme vom TÜV abgenommen werden. Wenn der Schützenmarkt am Sonntag, 11. September, zu Ende geht, wird es wieder einige Tage dauern bis die Schausteller ihre Attraktionen auf dem Musterplatz abgebaut haben und weiter ziehen können. Bild: Leon Manz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Buchener Schützenmarkt Buchen: Schützenmarkt-Festzelt wird kleiner und gediegener Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Am Samstag Buchen: „Schützenmarkt light” mit Festzug eröffnet Mehr erfahren In der Stadthalle Plattform der Kreativität Mehr erfahren