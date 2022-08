Unterschüpf. Nach drei Jahren des Wartens findet vom 26. bis 29. August wieder das „Schüpfer Weinfest“ statt. Im Vorfeld dazu fand am Samstag die inzwischen 45. Weinprobe bei Kerzenschein im Ambiente des Wasserschlosses Unterschüpf statt.

Die „Fränkischen Herolde Unterschüpf“ unter der Leitung von Thomas Oehm eröffneten das Event. Zum Empfang gab es einen „Secco Bianco“ von der Becksteiner Winzer- Genossenschaft, der von feschen Bedienungen im Dirndl kredenzt wurde – im Einklang mit den bevorstehenden „Schüpfer Weintagen“, die am Freitag beginnen und mit dem Büttenlauf am Montag, 29. August, enden.

Ortsvorsteher Stefan Graf freute sich über den guten Besuch vieler Freunde edlen Weines, darunter die Schirmherrin, Bürgermeisterin Heidrun Beck, die bisherige Schüpfer Weinkönigin Leonie Roth sowie die Präsentatorin des Abends, Winzerin und Ex-Weinkönigin Michéle Fries aus Röttingen.

Fries war das zweite Mal in „Schüpf“ und bescherte mit ihrem Charme und ihrem Fachwissen den Weinseligen ein paar schöne Stunden. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte Karlheinz Neuland mit seinem Saxophon.

Heidrun Beck durfte die erste „Schüpfer Weinprobe“ miterleben und diese auch im geschmückten Schloss eröffnen. Sie habe sich seit langem darauf gefreut, daher kamen Worte des Stolzes über ihre Lippen, dass im Schüpfer Grund solch edle Gewächse beheimatet sind und die Vielfalt des Weines zu einem wichtigen Kulturträger, einem Markenzeichen der Region und darüber hinaus geworden ist.

Respekt und Anerkennung zollte der Weingremiumsvorsitzende den vielen Helfern und gab eine kurze Übersicht über das viertägige Mammutprogramm, welches am Freitag um 20 Uhr mit den „Würzbuam“ beginnt.

Die „Balbachtalern“ werden bei freiem Eintritt am Samstag aufspielen. Am Sonntag, nach dem ökumenischen Gottesdienst, wird es ab 12 Uhr ein deftiges Mittagessen geben, angeboten von der Metzgerei Egetenmeier. Natürlich wird aber auch an den anderen Festtagen für Bewirtung gesorgt sein.

Zu Kaffee und Kuchen im Schloss wird am Samstagnachmittag die Musikkapelle Bretzingen aufspielen. Der Sonntagabend wird gestaltet von der Musikkapelle Dienstadt.

Das Weinfest endet mit dem obligatorischen Kindernachmittag und dem Büttenlauf am Montag um 19 Uhr. Der Musikverein Unterschüpf wird zum Festausklang spielen. Vorher aber gibt’s eine Licht-Show mit den „Fairy Elements“ und später die bekannte Siegerehrung des Büttenlaufs.

Die Freude seitens der Weingenießer hinsichtlich der vielversprechenden edlen Sorten war nicht zu übersehen – bei der Weinprobe bei Kerzenschein.

Darunter waren gute Tropfen der GWF, des Weinhauses Beckstein, des „Winzerkellers Taubertal“, der „Becksteiner Winzer“, sowie des „Weinguts Benz“ und des „Weinguts Sack“.

Das berühmte Schmalztöpfchen als auch der Gourmetteller gehörten zu den kulinarischen Genüssen, anspruchsvoll und kreativ zubereitet vom Fachpersonal unter Rolf Braun vor und hinter den Kulissen. Im Weinparadies Schüpfer Grund war dieser Abend ein stimmungsvoller Auftakt des kommenden Wochenendes. Eine Überraschung war die Verabschiedung der bisherigen Weinkönigin Leonie Roth und die Inthronisierung der neu gewählten Weinkönigin Anna Lena Graf.

Letztlich wurde der Erlkönig in Krügen ausgeschenkt – und es durfte fleißig geraten werden. Die beiden Weinköniginnen Leonie Roth und Anna Lena Graf durften die Gewinner ziehen: Der erste Preis ging an Johannes Schenk.