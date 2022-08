Rund 1800 Gäste bei Pool-Party

Bestenheid. Das Wertheimer Freibad in Bestenheid verwandelte sich am Samstag in eine Disko und Partymeile für Kleine und Große Wasserratten. Vier Stunden lang gastierte die Sparkassen-Pool-Party der Sparkasse Tauberfranken in und um die Becken. So gab es viele Spielaktionen zu Wasser und zu Land. Es gab im Wasser beispielsweise große Schwimmreifen, riesige aufblasbare Schwimmtiere zum Klettern, Laufbälle sowie Laufmatten über Wasser. An Land wurde unter anderem ein Torwandschießen angeboten. Insgesamt tummelten sich am Partytag rund 1800 Gäste im Bad. Bild: Birger-Daniel Grein

