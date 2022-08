Bestenheid. Showtime im Wertheimer Freibad „In den Christwiesen“. Am Samstag, 13. August, ist von 14 bis 18 Uhr die Sparkassen-Pool-Party endlich zu Gast in Wertheim. „Erlebnishungrige Wasserratten sollten sich das spaßige Treiben definitiv nicht entgehen lassen“, meint Silke Benchert von der Sparkasse Tauberfranken.

Freibad wird zum Spielparadies

„Wichtigste Zutat für dieses Sommer-Spektakel mit dem Zephyrus-Discoteam ist zweifelsohne der gigantische Gerätepark, der abgestimmt auf die örtlichen Gegebenheiten ein optimal gestaltetes Spielparadies aus jedem Freibad macht“, kündigt die Marketingmitarbeiterin an. Im Wasser laden aufblasbare Elemente in verschiedensten Farben und Formen, etwa in Gestalt von Seeungeheuern, Wasserschildkröten, Riesenkraken oder Disco-Hasen und Party-Löwen, zum turbulenten Toben ein.

Dazu gesellen sich herausfordernde Aqua-Laufmatten, zahllose Bälle und Entchen und andere Geräte, die ihre Nutzer teils wortwörtlich Kopf stehen lassen, wie in den spektakulären Water-Globes, mit ihrem hamsterradartigen Antrieb.

An Land ist derweil ebenso für Unterhaltung gesorgt, denn neben aufregenden Modulen für das kühle Nass hat das Zephyrus-Discoteam auch allerlei Attraktionen für die anliegende Wiese im Gepäck. Angefangen von der Torwand und dem Dribbel-Parcours für Fußballfreunde über Kriechtunnel, Springseile, Rasen-Ski, Pedalos und Stelzen bis hin zu Balancierbalken und Hüpfsäcken sind die Möglichkeiten schier unerschöpflich. Insbesondere, da die kreativen und einfallsreichen Animateure bei Bedarf nie um eine neue, spannende Spielvariante verlegen sind. „Getreu dem Motto ‚Sommer, Sonne, Seifenblasen’ wartet auf kleine und große Fans eine spektakuläre Seifenblasen-Station“, so Benchert.

DJ sorgt für Stimmung

Doch nicht nur die erprobten Animateure halten die Laune mit ihren pfiffigen Einfällen auf Höchstniveau, auch ein mitreißender Moderator führt unterhaltsam und geistreich durch die Veranstaltung. „Ein besonders wichtiger Faktor allerdings ist fast überall die passende Musikuntermalung, für die auf der großen Pool-Party ein eigener DJ zuständig ist.

„Im Plattenkoffer hat er die beliebtesten Songs aus den aktuellen Charts sowie zahlreiche zeitlose Sommer-Hits und ist somit für fast jeden Liedwunsch seiner Gäste vorbereitet“, freut sich Thomas Beier, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Wertheim, auf das Spektakel.

Beim großen Sparkassen-Pool-Party-Gewinnspiel wartet ein unvergessliches Erlebnis auf den Gewinner: „Wir verlosen unter allen Teilnehmern ein Wochenende im Europapark in Rust für die ganze Familie, inklusive einer Übernachtung in einem der spannenden Themenhotels im Park“, verspricht Wolfgang Reiner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, der gemeinsam mit Beier und einem Vertreter der Stadt um 14 Uhr die Veranstaltung eröffnen wird.

„Am Sparkassen-Stand wartet außerdem noch eine besondere Überraschung auf alle Teilnehmer, die besonders gut in Badeanzug, Bikini oder Badehose zur Geltung kommt“, kündigt er an.