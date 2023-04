Online-Vortrag zur Beikost

Main-Tauber-Kreis. Das Landwirtschaftsamt Main-Tauber bietet am Dienstag, 9. Mai, von 9.30 bis 11 Uhr unter dem Titel „Eins, zwei – Brei!“ einen Online-Vortrag zur Einführung von Beikost bei Säuglingen an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den ersten Lebensmonaten ist Muttermilch beziehungsweise Säuglingsnahrung die beste Mahlzeit für den Säugling. Danach reichen der Energie- und Nährstoffgehalt gegebenenfalls nicht mehr aus. Die Milchmahlzeiten können durch Beikost ergänzt und schrittweise ersetzt werden. Beim Kurs wird den Teilnehmern eine Orientierungshilfe für den Ernährungsplan im ersten Lebensjahr ihres Kindes an die Hand gegeben.

Die digitale Veranstaltung wird über die Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi) gefördert und ist daher kostenfrei. Gehalten wird der Vortrag von der BeKi-Referentin Angelika Tremmel. Eine Anmeldung ist nötig und wird bis Montag, 8. Mai, per E-Mail an LWA-veranstaltung@main-tauber-kreis.de oder unter Telefon 07931/48276307 beim Landwirtschaftsamt entgegengenommen. Damit der Einladungslink zum digitalen Seminarraum am Tag vorher versendet werden kann, muss bei der Anmeldung die E-Mail-Adresse angegeben werden. Fragen zu den technischen Voraussetzungen des Online-Vortrags beantwortet das Landwirtschaftsamt.