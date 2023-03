Saisonale Angebote starten ab April

Bad Mergentheim. Streifzüge mit kleinen „Versucherle“ durch die Weinberge, geführte Touren auf dem 5-Sterne-Radweg oder Stadt-Erkundungen mit kostümierten Bad Mergentheimer Originalen: Im April und Mai startet die Tourist Information wieder eine Reihe von Angeboten für die wärmere Jahreszeit.

Bereits ab 4. April werden für Einheimische und Gäste jeden Dienstag Gemeinschafts-Radtouren nach Rothenburg ob der Tauber angeboten. „Gemeinsam auf Radtour gehen macht viel mehr Spaß als allein“, lautet das Motto. Die etwa 48 Kilometer lange Strecke führt von der Kurstadt bis nach Rothenburg ob der Tauber. Von dort bringt ein Bus mit Fahrradanhänger die Teilnehmenden wieder nach Bad Mergentheim zurück. Stationen der Tagestour sind auch Markelsheim und Weikersheim. In Tauberrettersheim gibt es einen kurzen Halt an der Kneipp-Anlage und am Traumgärtchen.

Am Zielort Rothenburg können die Radfahrerinnen und Radfahrer noch etwa zwei Stunden verweilen, die Stadt entdecken oder in der Gastronomie einkehren. Auch unterwegs besteht immer wieder die Möglichkeit, sich bei Bäckereien oder Metzgereien zu verpflegen. Alle Haltepunkte wurden so ausgewählt, dass ein WC zur Verfügung steht. Für die gesamte Strecke steht der Gruppe eine Tourenbegleitung zur Seite. Sie zeigt den Weg und gibt viele spannende Informationen über Land und Leute weiter. So verpasst man keinen der Höhepunkte, von denen der 5-Sterne-Radweg einige zu bieten hat. Gestartet wird am Volksfestplatz um 9 Uhr oder um 9.30 Uhr am Marktplatz Markelsheim. Mit der Rückkehr nach Bad Mergentheim ist gegen 18.30 Uhr zu rechnen.

Bis Ende Oktober

Die Weingästeführungen in Markelsheim werden ab 6. April jeden Donnerstag angeboten – und das bis Ende Oktober. Los geht es um 15.30 Uhr am Bahnhof Markelsheim. Da die Tour den Anspruch einer „Genusstour“ hat, beinhaltet sie auch eine Weinprobe zweierlei Sorten sowie einen kleinen Snack. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren bei der eineinhalbstündigen Wanderung viel Wissenswertes rund um den malerischen Weinort, die Geschichte des Weinbaus und die heimischen Weine.

Ab Mai sind auch die beliebten Bad Mergentheimer Originale in ihren historisch-stimmigen Kostümen sowie die Motto-Rundgänge wieder da. Den Reigen der Themenführungen, die immer freitags stattfinden, eröffnen am 5. Mai die Geschwister Mörike. Weiter geht es mit der Führung „Zwei Parks - ein Erlebnis“ (12. Mai), der mittelalterlichen „Baderin“ und ihren Geschichten (19. Mai) sowie der Marktfrau Katharina Lesch (26. Mai).

Im Juni ist dann auch wieder Schäfer Franzig Gehrig mit dabei, der gemeinsam mit seinen Schafen vor fast 200 Jahren die Heilquellen wiederentdeckte. Bei den Themenführungen berichten Menschen vergangener Zeiten von ihrem Alltag, von kleinen Zwistereien, von Klatsch und Tratsch - immer spannend und sehr unterhaltsam.

Informationen und Teilnahmegebühren zu allen Veranstaltungen sind bei der Tourist Information erhältlich, die auch die Anmeldungen entgegennimmt: Telefon 07931/ 574815, E-Mail tourismus@bad-mergentheim.de oder direkt im Alten Rathaus auf dem Marktplatz. Die Weingäste- und Themenführungen können zudem auch online gebucht werden unter visit.bad-mergentheim.de im Bereich Stadtführungen oder über den Online-Veranstaltungskalender.

Die geführten Radtouren sowie Weingäste- und Stadtführungen werden in Zusammenarbeit zwischen der Tourist Information und dem Kur- und Tourismusverein entwickelt und angeboten. stv