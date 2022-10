Markt der Möglichkeiten ein großer Erfolg

Boxberg. Es herrschte reges Treiben auf dem ersten Markt der Möglichkeiten rund um das Medien- und Kulturzentrum in Boxberg. An den verschiedenen Ständen wurde einiges geboten. An einem Tisch gab es Suppen, Aufstriche und Getränke aus heimischen Produkten, die die Besucher probieren konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Zentrum des Marktes, der am Samstag veranstaltet wurde, stand das Thema „Nachhaltig leben“. Das Ziel der Organisatoren Michael Hökel (NABU-Gruppe Boxberg), Ilona Wild (Akzente Medien- und Kulturzentrum Boxberg) und Dr. Heiner Kücherer (evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber) war es, dass die Besucher und Aussteller miteinander ins Gespräch kommen und ihre Ideen für ein nachhaltigeres Leben miteinander teilen. So konnte sich jeder inspirieren lassen und etwas vom anderen lernen.

Diesen zentralen Punkt des Ideenteilens stellte Ilona Wild auch in den Mittelpunkt ihrer Begrüßungsrede, bei der sie allen Teilnehmer für ihr Kommen dankte. In einer kurzen Morgenandacht machten auch die Konfirmanden auf die Wichtigkeit des nachhaltigen Lebens aufmerksam, schließlich seien sie die Generation, die mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen hätte.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Premiere gelungen Erster abendlicher Wochenmarkt Mehr erfahren

Bürgermeisterin Heidrun Beck war zur Eröffnung ebenfalls gekommen und erinnerte daran, dass jeder Einzelne seinen Teil beitragen, „Verantwortung übernehmen und Vorbild sein“ könne. Es gehe nicht immer darum, dass die Politik dinge in die Hand nehme und verändere, jeder könne im Kleinen damit beginnen.

Viele Angebote und Ideen

Sechs Stunden dauerte der Markt, der rückblickend ein großer Erfolg gewesen sei, resümierte Ilona Wild. „Ich war überrascht, dass so viel los war“, sagte sie. Einige Aussteller hatten sich wenige Tage zuvor noch angemeldet. Insgesamt gab es so ein breites Spektrum an Vorschlägen. An einem Tisch gab es eine Mühle, mit der Kinder Grünkern selbst mahlen durften, und wieder ein paar Meter weiter gab es wichtige Angebote, über die die Aussteller informierten. Unter anderem wurde das Problem der Palmölproduktion mit einem Sortierspiel hervorgehoben, bei dem die Teilnehmer erraten mussten, in welchen Produkten Palmöl enthalten ist.

Mit Bienenwachstüchern wurde an einem weiteren Stand gezeigt, dass es Alternativen zu herkömmlicher Frischhaltefolie gibt. Besonders war bei allen Angeboten, dass sie aus der Region stammen und von lokalen Unternehmen hergestellt werden.

Ilona Wild war glücklich: Die Aussteller hätten sich gefreut, eine Plattform zu bekommen, um ihre Produkte vorzustellen, und die rund 300 Besucher waren glücklich, manch neues Angebot aus der Region entdeckt zu haben.

„Wir sind zufrieden und positiv überrascht. Wir werden in irgendeiner Form weitermachen“, ist sich Wild sicher.