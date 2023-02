Fränkische Nachrichten Plus-Artikel TSV Gerchsheim Warum die Narren in Gerchsheim „Tagesfasching“ feiern

Eine Faschingsveranstaltung nicht am Abend sondern an einem Samstagnachmittag? Der TSV Gerchsheim trägt damit einem Urteil in Bezug auf den Lärmschutz Rechnung.