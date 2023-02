Bernd Behringer zum neuen Vorsitzender gewählt

Bobstadt. Im Mittelpunkt der Generalversammlung des TTC Bobstadt im Sportheim des TSV Bobstadt standen Wahlen und Ehrungen.

Der Vorsitzende Markus Behringer eröffnete die Sitzung ehe die Totenehrung von ehemaligen Spielern und Mitgliedern des Vereins folgte.

Der Jahresbericht des Vorsitzenden beinhaltete sportliche und außersportliche Veranstaltungen und andere elementare Daten des Vereins. Beispielsweise nannte er das traditionelle Schlachtschüsselessen, die Bezirksmeisterschaften vom November 2022, die Nikolausfeier und die Ortsmeisterschaften im Jahr 2023.

Die Spielführer und Spielführerinnen der einzelnen Mannschaften verlasen ihren Bericht über den Verlauf und Stand der aktuellen Runde 2022/23.

Im Anschluss führte Markus Behringer die Ehrungen durch. Neun Mitglieder erhielten eine Urkunde für 20- beziehungsweise 30-jährige Vereinstreue im TTC Bobstadt. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung betraf Verabschiedungen und Geschenkübergaben. Markus Behringer verabschiedete Beisitzer Pierre Meyer, der seit 2010 eine bedeutende Rolle der Vorstand darstellte und stets hilfsbereit und unterstützend in dieser agierte. Vor allem bei Veranstaltungen sorgte er sich mit seinen Kochkünsten um das leibliche Wohl der Gäste .

Auch Philipp Behringer wurde als jahrelanger, engagierter Tischtennistrainer im Nachwuchsbereich mit einem Präsent und Dankesworten verabschiedet. Erfreulicherweise konnte der Vorstand in Gerhard Ihl einen Nachfolger finden.

Nachdem der Kassenbericht von Bernd Behringer vorgetragen wurde, stand der Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstands an. Dies wurde durch Kassenprüfer Jürgen Quenzer vorgenommen. Bürgermeisterin Heidrun Beck lobte die gute Arbeitdes Vereins, vor allem die Jugendarbeit.

Die Wahl des Vorsitzenden wurde ebenfalls von der Bürgermeisterin geleitet. Markus Behringer stellte sich nach einer langen Zeit nicht mehr zur Wahl. Bernd Behringer entschied sich dazu, diese verantwortungsvolle Aufgabe anzunehmen und wurde einstimmig gewählt. So veränderte sich schließlich auch ein weiterer Posten im Vorstand.

Bianka Quenzer übernimmt nun nach einstimmiger Wahl die Position der Kassenwartin. Zweiter Vorsitzender bleibt Axel Volk, Schriftführerin Julia Keppler, Jugendleiter Fabian Quenzer und Beisitzer bleiben Thomas Volk und Saskia Ehrmann. Als Kassenprüfer wurden Marianne Gerner-Göller und Thorsten Beier gewählt.

Der neue Vorsitzende Bernd Behringer verabschiedete Markus Behringer und betonte dabei die lange Zeitspanne von 20 Jahren, in der Markus Behringer im Vorstand des TTC tätig war und viele essenzielle Entscheidungen und Veränderungen im Verein mitgestaltet und das Vereinsleben dadurch bereichert hatte. Stolze zwölf Jahre davon leitete er den Verein erfolgreich mit unterschiedlichen Besetzungen im Vorstand.

Markus Behringer betonte seine Freude, die er in all den Jahren an und in der Vereinsarbeit verspürt hatte.

Auch Ortsvorsteher Alwin Deißler wünschte dem neu gewählten Vorstand viel Erfolg. ttc