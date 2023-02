Boxberger Narrensamen trumpfte groß auf

Boxberg. Dass auch der Narrhalla -Nachwuchs die Coronapause gut überstanden hat, bewiesen der Jugendelferrat mit Sitzungspräsidentin Sarah Chrzan bei der Jugendprunksitzung in der närrisch dekorierten Umpfertalhalle. Ein voll besetztes Haus und eine tolle Stimmung erwartete Jugendelferrat und Gäste beim Einzug, angeführt von der Narrhalla-Garde der Roten Minifunken. Um nichts stand da der Narrennachwuchs der Umpfertalmetropole ihren großen Vorbildern beim Großen Narrhalla Unterhaltungsabend nach. Die Sitzungspräsidentin hieß mit ihrem humorigen Begrüßungsprolog die Narrenscharwillkommen. Und dabei hatte der Narrensamen der Narrhalla wieder alle Register ihres närrischen Könnens gezogen, um wieder ein abwechslungsreiches und buntes Programm zu bieten. Den närrischen Auftakt machten der Gardetanz der Roten Minifunken der Narrhalla, dem die mitreißende Tanzdarbietung von Tanzmariechen Franziska Schmidt von den Königshöfer Schnocke folgte. Nachdem die Schachfiguren der Grünsfelder Hasenkühle die Narrenschar begeisterten, waren es die Narrhalla Prinzessinnen Lara I. und Fenja I. die, eskortiert von den Silberfunken, von der Narrenbühne zuihrem jungen Narrenvolk sprachen. Nach dem sich anschließenden Gardetanz der Silberfunken sorgten die Superhelden vom TSV Krautheim ebenso wie die Eubemer Boachscheißer mit ihrer großen Bühnenshow für Begeisterung. Eine reife Zirkusnummer hatten die Tanzkäferchen von TSV Schweigern parat, ebenso begeisterten die Tanzmäuse aus Königshofen mit ihrem Schautanz. Natürlich durften an dieser Jugendsitzung auch die drei Tanzmariechen Luisa, Aila und Fe der Narrhalla nicht fehlen, die mit ihren Auftritten alle im Saal hell begeisterten. Abwechslungsreich und mitreißend die weiteren närrischen Darbietungen an diesem Nachmittag. Da waren die Bischemer Kröten mit ihrer Minigarde, Kindergarde und Juniorengarde, die Power Girls aus Dainbach, die Pfauengarde aus Krautheim, die Blauen Funken aus Osterburken, die Tanzgruppe des TSV Buchen, die Schautanzgruppe des TSC Walldürn und auch die Jugendgarde aus dem bayrischen Dachdorf (Giebelstadt), die mit Tanz- und Showdarbietungen für Kurzweil sorgten. Auch Spiel und Unterhaltung kam für den Narrennachwuchs nicht zu kurz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach mehr als drei Stunden närrischem Programm konnte Sitzungspräsidentin Sarah Chrzan mit einem donnernden dreifachen „Elwetritsche spring nei“ den Nachmittag beenden.

prewe