Achim Tippl neuer zweiter Vorsitzender

Boxberg/Wölchingen. Zur Hauptversammlung des VfB Boxberg-Wölchingen begrüßte Vorsitzender Jochen Oertel 80 Mitglieder im Sportheim.

Zur Mitgliederentwicklung zog Oertel ein positives Fazit. Der Verein zähle aktuell 446 Mitglieder, 17 mehr als noch 2021. Besonders zu bemerken sei, dass über 40 Personen in fester Funktion im Verein tätig seien.

Als Nächstes standen die Finanzen und Investitionen im Mittelpunkt. Oertel betonte, wie wichtig eine gute finanzielle Basis für einen Verein sei. Ein Großteil der Einnahmen komme aus dem Wirtschaftsbetrieb, deshalb wäre es auch weiterhin wichtig, gemeinsam anzupacken und mitzuhelfen.

Im sportlichen Bereich nannte Oertel die aktuellen Schiedsrichter des VfB, Leevi Sittler und Konstantin Boldt, die von Manfred Semmler betreut würden. Ein weiteres Anliegen Oertels war die Ausstellung zum 100. Geburtstag, die mit viel Liebe und Mühe von Dr. Dieter Thoma erstellt und im Heimatmuseum ausgestellt worden sei. Die Unterlagen dazu würden bald im Sportheim auf der Empore zugänglich sein. Auch in der Pflege der Außenanlage werde viel Aufwand betrieben. Hier bedankte sich Oertel bei Peter Lüttig, Markus Oertel und Achim Tippl für ihren unermüdlichen Einsatz.

Anschließend folgte der Bericht des Vergnügungsausschusses, der von Goran Grujic vorgetragen wurde. Er zeigt in einem Video Bilder aus der Arbeit des Ausschusses sowie Impressionen verschiedener Veranstaltungen.

Oertel kam nun auf den Mittwochsrentnertreff zu sprechen, der sich jeden dritten Mittwoch etabliert habe.

Jugendleiter Erik Reichert zeigte eine Zusammenfassung der Jugendgeneralversammlung. In der gesamten Jugend spielten etwa 120 Jugendliche, 55 Jugendliche vom VfB.

Es folgte der Bericht des Spielausschussvorsitzenden des 1. FC Umpfertal, Christopher Nied. Er gab eine Rückmeldung über die zweite Mannschaft, die aktuell den neunten Rang in der Kreisklasse B belege. Auch die erste Mannschaft stehe in der Landesliga mit Platz 13 vor einem Abstiegsplatz. Es folgten nun Eindrücke vom Trainingslager in der Türkei. Nied betonte, dass man sich hier optimal auf die anstehende Rückrunde vorbereitet habe, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.

Wolfgang Throm berichtete über die Aktivitäten der Alten Herren. Hier fand grundsätzlich wieder ein normaler Trainingsbetrieb statt. Weiter führte Throm aus, dass ein deutlicher Trend zu Kleinfeldturnieren erkennbar sei. Erfreut zeigte sich Throm über die Tatsache, dass man dieses Jahr wieder das AH-Turnier in der Umpfertalhalle abgehalten habe. Ein weiteres Highlight war der Skiausflug nach Sölden.

Im Anschluss trug Svenja Reichert, Hauptkassiererin des VfB, ihren Bericht vor. Den Zahlen entnahm man, dass der Verein gut aufgestellt sei. Nachdem die Kassenprüfer Alex Kohler und Andreas Hollenbach nichts zu beanstanden hatten, wurde der Vorstand entlastet.

Ein nicht alltägliches Thema wurde von Benjamin Fröschel vorgestellt. Er berichtete, dass sich der Vorstand intensiv mit der Aktualisierung der VfB-Satzung beschäftigt habe. Nachdem er alle Änderungen vorgestellt hatte, wurde der Antrag auf Satzungsänderung einstimmig angenommen. Diese müsse nun noch vom Amtsgericht und dem Finanzamt geprüft werden.

Nun standen die Ehrungen an. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Michael Kesel, Hanni Loschek, Steffen Seeberger, Anneliese Henninger, Christian Oechsner und Laurin Kirbach gewürdigt. Auszeichnungen für 40 Jahre erhielten Swen Hauck, Carsten Kettemann, Oliver Scherer, Günter Wissinger, Markus Spirk und Achim Tippl. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Dietmar Wolpert, Michael Löffler und Thomas Wernado geehrt. Zusätzlich kam es zu drei Verbandsehrungen, die von Jürgen Umminger durchgeführt wurden. Ausgezeichnet wurden Tanja Oertel, Svenja Reichert und Michael Reichert für ihr über zehnjähriges und intensives Engagement im Verein. Umminger betonte die Wichtigkeit des Ehrenamts, ohne die ein Verein nicht bestehen könne. Eine Sonderehrung bekam Steffen Adelmann, der vor allem mit seinen Auftritten als DJ Emil auf den Events des VfB für Stimmung sorge. Nach den Ehrungen wurden die scheidenden Vorstandsmitglieder Marcel Häring, Tanja Oertel und Benno Henninger verabschiedet.

Bei den Neuwahlen, durchgeführt von Peter Löffler, wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt und bestätigt. Geführt wird der Verein weiterhin von den drei gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern Jochen Oertel (Sport), Markus Oertel (Bau) und Goran Grujic (Wirtschaft). Neu in den Vorstand gewählt wurden Achim Tippl (zweiter Vorsitzender), Alex Kohler (zweiter. Kassierer), Gerd Weber (Kassenprüfer), Marius Eck, Hagen Voigt, Max Eck (alle Vergnügungsausschuss).

Nun richtete der stellvertretende Bürgermeister Peter Löffler Grußworte der Stadt aus. Auch er betonte die Wichtigkeit des Ehrenamtes und des Zusammenhalts. Auch die schönen Erinnerungen, die das Vereinsleben mit sich bringe, sprach er an.