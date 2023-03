Mitglieder des FC Rauenberg geehrt

Rauenberg. Die Hauptversammlung des FC Rauenberg fand kürzlich im Sportheim statt. Dabei standen auch Wahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung.

Vorsitzender Finanzen, Christian Arlt, richtete seinen Dank an alle Helfer und Gönner des Vereins. Nach dem Totengedenken verlas Schriftführer Achim Detsch das Protokoll der Hauptversammlung von 2021 sowie einen Bericht über die vergangenen Jahre. Darauf folgten die Ausführungen des Vorsitzenden Sport, Thorsten Hildenbrand, Vorsitzenden Finanzen sowie des Kassenprüfers Sven Ebeling.

Nachdem keine Aussprache über die Berichte von den Anwesenden gewünscht wurde, sprachen Bürgermeister Roger Henning und Ortsvorsteher Siebert Weis Grußworte. Auf Antrag von Henning erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Die Wahlen leitete der Ausschuss, bestehend aus Bürgermeister Roger Henning, Ortsvorsteher Siegbert Weis und Ronald Grein. In ihren Ämtern bestätigt wurden Thorsten Hildenbrand als Vorsitzender Sport, Christian Arlt als Vorsitzender für den Bereich Finanzen und Tilo Weißenborn als Vorsitzender für den Wirtschaftsbetrieb. Neue Schriftführerin ist Daria Steiniger. Kassenprüfer sind wieder Horst Arlt und Sven Ebeling.

Die weiteren Wahlen leitete Christian Arlt. Als Fußballabteilungsleiter fungiert weiterhin Timo Kraus. Der dazugehörige Spielausschuss wird von Markus Grein geleitet.

Der Veranstaltungsausschuss besteht aus Marcel Neuberger, Oliver Schreiber, Kevin Bahr und Sven Wolz. Chronist beleibt Christian Wamser. Platzkassierer sind Alexander Hepp und Dieter Steiniger, als Platzordner fungieren Bernhard Weis und Marc Hildenbrand. Platzwarte sind Andreas Seubert, Holger Detsch, Udo Busch und Andre Neuberger. Um die Geräte kümmern sich Gerhard Breunig. Für die Homepage ist weiterhin Marcel Neuberger zuständig.

Erstmalig wurden Beisitzer gewählt: Steffen Konrad, Tobias Weis, Marian Hepp und Finn Segner.

Dann standen Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Für 25 Jahre wurden Dieter Steiniger, Volker Steuer und Gerhard Stürzl ausgezeichnet, für 40 Jahre Andreas Neuberger, Holger Detsch, Michael Arlt, Frank Glaser und Holger Grein. Seit 60 Jahren gehören Leopold Kraus und Wolfgang Wamser dem Verein an. Sie erhielten ein Vereinspräsent und ein Dankesschreiben der Stadt Freudenberg, überreicht von Bürgermeister Roger Henning.

Weiter gab es Ehrungen des Badischen Sportbunds, vorgenommen durch den Sportkreisvorsitzenden H. Götzlmann. Gewürdigt wurden Thorsten Hildenbrand, Timo Kraus und Achim Detsch mit der Ehrennadel in Gold, Christian Arlt mit der Ehrennadel in Silber und Tilo Weißenborn mit der Ehrennadel in Bronze.

Der Vorsitzende des Sportkreises Tauberbischofsheim des Badischen Fußballverbandes, H. Umminger, übergab im Anschluss nachträglich ein Präsent zum 75-Jahr-Jubiläum des Vereins in 2021, das coronabedingt nicht gefeiert werden konnte.

Dann wurden Dagmar Breunig aus dem Veranstaltungsausschuss, Kerstin Kraus-Detsch als Leiterin des Veranstaltungsausschusses und Achim Detsch aus dem Amt des Schriftführers verabschiedet.

Vorsitzender Christian Arlt stellte der Versammlung den Antrag zur Beitragserhöhung vor: Männer sollen künftig 45 Euro, Frauen 35 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 25 Euro zahlen. Die Mitglieder nahmen den Vorschlag an. Abschließend bedankte sich Thorsten Hildenbrand nochmals bei allen und gab einen Ausblick auf die Termine des Vereins. Hierbei wünschte er sich tatkräftige Unterstützung. fc