Turner zeigten beeindruckende Leistungen

Markelsheim. Zahlreiche Mitglieder und Gäste waren zu der vom Abteilungsleiter Alexander Eidel geleiteten Jahreshauptversammlung der Turnabteilung des TSV Markelsheim erschienen.

„Endlich können wir wieder auf ein weitgehend normales Vereinsjahr zurückblicken“, so Eidel zu Beginn. So fanden wieder eine Vielzahl von Wettkämpfen statt, an welchen die Markelsheimer Turner und Turnerinnen mit Erfolg teilgenommen haben.

Auch das traditionelle Vereinsturnen konnte 2022 nach zweijähriger Corona-Pause mit vielen Wettkämpfern in der Turn- und Festhalle ausgerichtet werden. Mit beeindruckenden Leistungen konnte dabei das Markelsheimer Gerätturnen in seiner ganzen Vielfalt und seiner ganzen Breite dargestellt werden. Auch im Breiten- und Freizeitsport wurden viele Übungs- und Trainingsstunden abgehalten. Erfreulicherweise hat der Verein vor allem in diesen Gruppen kaum rückläufige Mitgliederzahlen zu verzeichnen, so dass in der ein oder anderen Gruppe schon wieder die Kapazitätsgrenzen, was die Teilnehmerzahlen angeht, erreicht sind. Als besonderes Highlight im letzten Jahr bekam die Turnabteilung das Qualitätssiegel „Turnschule Gerätturnen“ des Schwäbischen Turnerbundes in der Kategorie „Silber“ verliehen.

Neben einer Mindestanzahl von regelmäßigen Trainingseinheiten und Teilnahme an Wettkämpfen auf Gau- und Landesebene ist eine Hauptvoraussetzung, dass die Trainingseinheiten durch qualifizierte Trainer und Trainerinnen angeboten und abgehalten werden. Ebenso ist eine entsprechende Anzahl qualifizierter Kampfrichter nachzuweisen. Neben diesen Voraussetzungen ist auch ein Schutzkonzept und ein Schutzbeauftragter „Kindeswohl“ zu benennen. Stolz kann die Turnabteilung derzeit auf 54 Personen sein, welche als Trainerinnen und Trainer sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter in den wöchentlichen Trainingsstunden die rund 300 aktiven Sportler und Sportlerinnen betreuen. Wie aus dem Kassenbericht von Kassenwart Martin Albrecht hervorging, konnte ein gutes Jahresergebnis erzielt werden. Die Turnabteilung ist finanziell sehr gut aufgestellt. Schließlich gab Eide auch einen Ausblick auf die nächsten Jahre und die Herausforderungen, die auf die Abteilung zukommen werden.

Wie kann die Abteilung zukunftsfähig gemacht werden? Wie werden Übungsleiter und Kampfrichter gefunden? Wie können ehemalige Turner und Turnerinnen motiviert werden? Dies sind nur einige der Themenfelder, mit denen sich der Abteilungsausschuss derzeit beschäftigt.

Wichtig ist zudem, dass künftig anfallenden Aufgaben auf mehreren Schultern verteilt werden müssen. Hierzu hat die Abteilung das Projekt „Turnabteilung 202X“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Turnabteilung fit für die Zukunft zu machen. Eidel gab hierzu einen kurzen Überblick über den geplante Projektablauf und forderte alle Mitglieder auf, sich bei Bedarf aktiv in die Projektarbeit mit einzubringen.

Ortsvorsteherin Claudia Kemmer lobte das vielseitige Angebot für jedes Alter. Die Abteilung müsse sich nicht verstecken, nicht umsonst habe sie die Auszeichnung für die Turnschule erhalten. Lobende Worte fand Kemmer zudem dafür, dass die Turnabteilung auch die Zukunft im Blick hat und aus der Position der Stärke heraus die Gestaltung der Abteilung in Angriff nimmt. Kemmer nahm die Entlastung des Vorstandes vor. Der scheidende TSV Vorsitzender Alois Schmitt hob in seiner kurzen Ansprache hervor, dass es die Menschen, die Mitglieder seien, die den TSV und auch die Turnabteilung ausmachten. Das schönste Geschenk für die Trainer und Trainerinnen sei es, wenn man in die strahlenden Augen der Kinder sehe.

Bei den Wahlen wurden der Kassierer Martin Albrecht und die stellvertretende Abteilungsleiterin Melanie Kleinschnitz für weitere zwei Jahre bestätigt. Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Kathrin Rupp und Stefanie Glöckner vom Abteilungsleiters. Beide Geehrten sind seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Turnabteilung aktiv. pm