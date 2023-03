Trainer bleiben Abteilung treu

Markelsheim. Erstmals führte der im letzten Jahr gewählte Abteilungsleiter Andreas Rabe durch die Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung des TSV Markelsheim, die in der Sportgaststätte des TSV stattfand.

Nach Grußworten des ehemaligen Abteilungsleiters und amtierenden TSV-Vorsitzenden Alois Schmitt, der den „Generationenwechsel“ in den Führungspositionen des Vereins begrüßte, fand eine Gedenkminute für verstorbene Mitglieder statt.

Danach resümierte Abteilungsleiter Rabe sein erstes Jahr im Amt und betonte dabei auch die Fülle an Aufgaben, die er in seiner vorherigen Position als Stellvertreter nicht in ihrer Gänze wahrgenommen hatte. Die sportlichen Erfolge der aktiven Mannschaften in der vergangenen und aktuellen Spielrunde seien ein erfreuliches Ergebnis, so Rabe. Besonders hervor hob er hierbei die Tabellenführung der ersten Mannschaft sowie der erstmalige Einzug ins Pokalhalbfinale.

Rabe verkündete, dass die zwei Trainer der ersten Mannschaft, Silberzahn und Strauß, sowie die zwei Trainer der zweiten und dritten Mannschaft, Scheidel und Schwarzbeck, auch in der Spielsaison 2023/24 weiter an der Seitenlinie stehen werden. Im Anschluss trugen Kassenwart Christoph Beck und Jugendleiter Heiko Hillenbrand ihre Berichte vor. Die Entlastungen für die Abteilungsleitung führte der stellvertretene Ortsvorsteher Andreas Lehr durch, die einstimmig durch die Abteilung erteilt wurde.

Bei den Wahlen schieden Magda Schmitt, Andreas Pollich und Janik Roth aus dem Ausschuss aus. Florian Eckard, Marcel Tremel und Thomas Zöllinger stellten sich der Wahl und wurden in ihren Ämtern wiedergewählt. Zusätzlich wurde Daniel Staudt als weiterer Beisitzer gewählt.

Die anschließende Aussprache verlief konstruktiv: verschiedene Mitglieder brachten ihre Sichtweisen einbrachten. Ein Schwerpunkt der Diskussion war die Gebietsreform des Württembergischen Fußball-Verbands, die durch die Zerteilung des Spielbezirks Hohenlohe mutmaßlich dazu führt, dass zukünftig bei Auswärtsspielen weitere Strecken zurückgelegt werden müssen.

Anschließend ehrte Abteilungsleiter Rabe die ausgeschiedenen Ausschussmitglieder. Darüber hinaus wurden Jonas Braun, Werner Bührdel, Julian Lang, Josef Michler sowie Reinhold und Elfriede Hemberger für ihre Dienste im vergangenen Jahr geehrt.

Zum Abschluss betonte Rabe, dass der Verein nur durch kollektive Bemühungen vorangetrieben werden könne.