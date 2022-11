Adventskonzert mit Sylvia Baumann

Bad Mergentheim. Die facettenreiche Soul- und Jazzsängerin Sylvia Baumann beschert dem Publikum am Sonntag, 27. November, um 15:30 Uhr in der Wandelhalle zusammen mit dem Kurensemble Bad Mergentheim einen zauberhaften Adventsnachmittag. Zu Beginn gibt es einen Getränkeverkauf im Eingangsbereich der Wandelhalle.

Das Kurensemble Bad Mergentheim, das kontinuierlich im Kurpark auftritt, ist musikalisch besonders vielseitig aufgestellt. Das Orchester unter der Leitung von Zsolti Hosszu hat unter dem Namen „Kurensemble & Friends“ eine Veranstaltungsreihe geschaffen, bei der sich das Kurorchester jeweils eine oder einen bekannte/n Gastmusiker/in aus der Region für ein gemeinsames Konzert einlädt.

Am kommenden Sonntag wird als „Special Guest“ die beliebte Sängerin und Songwriterin Sylvia Baumann, die bereits im Juni bei „Kurensemble & Friends“ dabei war, gemeinsam mit dem Kurensemble Bad Mergentheim auftreten. Dieses Mal im Rahmen eines festlichen Adventskonzerts, bei dem die Besucher sich ins Winterwonderland verzaubern lassen können mit Hits wie White Christmas, Santa Baby, Let it snow und vielen weiteren glamourösen Jazzweihnachtsklassikern.

Musik ist schon immer die große Leidenschaft von Sylvia Baumann. Ihre unverwechselbar soulige Stimme hat Wiedererkennungswert. Sie absolvierte eine Gesangsausbildung bei Fred Elsner und machte zahlreiche musikalische Erfahrungen als Frontsängerin in verschiedenen Formationen, als Chorleiterin und Musical-Intendantin.

Dank ihres musikalischen Backgrounds lernte und entwickelte sie eine musikalische Bandbreite von Klassik, Chansons, Blues/Gospel über Rock/Pop bis zu Jazz/Swing. Dabei überzeugt sie mit einem fantastischen Stimmvolumen, bei dem sowohl ruhige Balladen genauso authentisch und stimmlich perfekt sind wie auch fetzigere Popsongs.

Vorverkauf bei der Tourist Info, unter www.kurpark.reservix.de und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Tageskasse. kv