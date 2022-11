Stilvolle Handwerkskunst für Adventszeit

Bad Mergentheim. Mit dem traditionellen Weihnachtsbasar im Kulturforum wird in Bad Mergentheim am ersten Advents-Wochenende von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. November, die Vorweihnachtszeit eingeläutet.

Dann heißt es: Kunsthandwerkern über die Schulter schauen, eintauchen in vorweihnachtliche Stimmung – und natürlich genießen: Wer eine Kleinigkeit für den Adventskalender, den Nikolausstiefel oder ein Geschenk für Weihnachten sucht, ist hier genau richtig.

Die Aussteller zeigen in einem gemütlichen Ensemble ihre Handwerkskunst an liebevoll dekorierten Ständen. Das Sortiment umfasst kunstvoll gestaltete Weihnachtsdekoration, Adventsgestecke, Krippenfiguren aus verschiedenen Materialien, Modeschmuck, Geschenkideen aus Holz, Weihnachtskarten, Produkte aus Filz oder Schafwolle, Köstliches vom Bauernhof sowie Honig von heimischen Bienen und vieles mehr.

Da fällt einem die Auswahl schwer – und vielleicht ertappt man sich bei dem Wunsch, das Neuerworbene doch lieber behalten zu wollen.

Auch der Genuss kommt nicht zu kurz: In der „Minicafeteria“ werden selbstgebackene Torten und Kuchen serviert und im Außenbereich erhalten die Besucher ebenfalls selbst hergestellte weihnachtliche Spezialitäten.

Geöffnet ist der Weihnachtsbasar am Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Der Weihnachtsbasar im Kulturforum wird vom Kulturamt der Stadtverwaltung veranstaltet. stv