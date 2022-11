Weltberühmt, aber gemütlich-familiär

Rothenburg. Eine ganze (Alt-)Stadt im Vorweihnachtsfieber erleben Besucher im adventlichen Rothenburg ob der Tauber. Der Alt-Rothenburger Reiterlesmarkt öffnet ab dem 25. November bis zum 23. Dezember täglich seine Pforten. Montag bis Donnerstag ist dieser von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, von Freitag bis Sonntag bis 20 Uhr.

In insgesamt 52 Buden finden die Besucher Kulinarisches sowie Geschenkideen regionaler Anbieter – weltberühmt und gleichzeitig gemütlich-familiär. An allen Tagen wird für die musikalische Umrahmung durch lokale Blaskapellen gesorgt. Eröffnet wird der Rothenburger Weihnachtsmarkt am Freitag, 25. November, um 17 Uhr durch Oberbürgermeister Dr. Markus Naser und das namensgebende Reiterle. Die mythische Figur flog einst – so die Sage – zur Winterzeit mit den Seelen der Verstorbenen durch die Lüfte. Heute reitet das Reiterle im roten Mantel zu Pferd auf den Marktplatz ein und sorgt mit dafür, dass der Weihnachtsbaum im Zentrum des Platzes erleuchtet.

Zu den weiteren Höhepunkten zählt der Lichterzug der Schulkinder vom Rödertor gen Marktplat (Mittwoch, 7. Dezember 16.30 Uhr), und die Präsentation des großen Lebkuchenhauses der Rothenburger Bäcker (Mittwoch, 14. Dezember, 17.15 Uhr). Zu den täglichen Programmpunkten zählt die Kirchenführung durch St. Jakob ab 14.30 Uhr, das Bläserkonzert auf der Bühne des Reiterlesmarktes um 17.30 Uhr (samstags/sonntags auch 14 Uhr) sowie der Rundgang des Pelzmärtels um 16.30 Uhr. Eine schöne Tradition stellt die tägliche Präsentation der Adventsfenster dar, welche die Rothenburger Schulklassen anfertigen und am Reiterlesmarkt jeweils immer um 17 Uhr einweihen. Kleine Änderung: In diesem Jahr werden die Adventsfenster nicht am Rathaus (Baumaßnahme), sondern an der Ratstrinkstube am Marktplatz angebracht. Zudem gibt es eine ganze Reihe an Stadtführungen: Die öffentlichen um 11 Uhr und 14 Uhr, die Führung mit der Handwerkerwitwe Walburga um 19 Uhr (Freitag und Samstag) sowie täglich den Nachtwächter ab 21.30 Uhr (alle ab Marktplatz). Am 17. und 18. Dezember um 14 Uhr wird es eine Führung für Kinder entlang des Krippenweges geben (Treffpunkt: Parkplatz am Sauturm). Eine besondere Stimmung herrscht auch immer an den Freitagen, wenn Pfarrer Oliver Gußmann in der Jakobskirche zu den abendlichen Führungen mit Orgelimprovisation einlädt (2., 9., 16. Dezember; 17 Uhr). In den Kirchen Rothenburgs kann man über die ganze Adventszeit zudem Orgelmusik genießen, Chören lauschen oder Festgottesdienste besuchen. Musikalisches gibt es zudem immer an den Sonntagen am Grünen Markt zu hören, wenn weihnachtliche Choräle auf der Bühne erschallen (4. und 18. Dezember, 11 Uhr). Die Enchanting Carol Singers ziehen am 9. und 10. Dezember über den Markt und geben englischsprachige Weihnachtslieder zum Besten. Die beiden Weihnachtskonzerte des Rothenburger Stadt- und Jugendblasorchesters finden am 27. und 28. Dezember in der Reichsstadthalle statt (Beginn jeweils 20 Uhr).

Neu im Burggarten: der alternative Kulturweihnachtsmarkt Winterglühen von formatf findet vom 15. bis 23. Dezember täglich statt (unter der Woche: 16 Uhr bis 22 Uhr, am Wochenende: 14 Uhr bis 22 Uhr). In der Evangelischen Tagungsstätte können Gäste nach Voranmeldung am 3. Dezember um 15 Uhr zum Vortrag der Journalistin Daniela David eine märchenhafte Reise unternehmen: „Eine Bilderreise für Sehnsüchtige – die Gärten des alten Persiens“ – frische Eindrücke aus einem Land, das gerade im Fokus der Weltöffentlichkeit steht. Am 4. und 11. Dezember findet jeweils um 11 Uhr eine mittelalterliche Kinderführung mit Sternenabenteuer statt.

Auch abseits des Marktes präsentiert sich Rothenburg ob der Tauber als die Weihnachtsstadt in Deutschland: Sowohl am Hotel Eisenhut, am Bayerischen Hof (in Kooperation mit Monami) wie auch im Café Lebenslust, im Landwehr-Bräu am Turm oder im Hotel Reichsküchenmeister wird es hübsch dekortierte Außenbereiche mit Ausschank geben, auch Live-Musik wird im Café Lebenslust zu ausgewählten Terminen geboten.