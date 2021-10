Sport verbindet die Menschen der Region Bad Mergentheim

92 Teilnehmer gingen in drei Klassen beim Jubiläumsturnier um den Preis des Präsidenten auf der Golfanlage im Erlenbachtal an den Start. Während des Festabends überreichten Sportvorstand Werner Hellinger und Clubpräsident Dr. Peter Günter (Zweiter und Fünfter von links) die Preise an die Sieger.

© Werner Palmert