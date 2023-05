Spielstraße für Superhelden

Bad Mergentheim. In den Sommerferien wird es wieder eine große „Spielstraße“ für Kinder ab acht Jahren im Deutschordenstadion geben. Sie findet statt von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 4. August sowie von Montag, 7. August, bis Freitag, 11. August. Das Angebot der Stadt unter der Organisation des Jugendhauses Marabu wird von freiwilligen Helferinnen und Helfern unterstützt. Die Betreuung ist von 9 bis 14 Uhr und kann für eine einzelne oder beide Wochen gebucht werden. Für das Angebot werden pro Woche und Kind Teilnahmekosten von 45 Euro erhoben. Die Spielstraße richtet sich an alle Kinder ab acht Jahren aus dem Stadtgebiet. Gemäß dem Motto werden die Kinder zu Superheldinnen und Superhelden. Sie erwartet ein vielfältiges Programm, in dem sie spielen, erforschen und gemeinsame Erlebnisse miteinander teilen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die einzelnen Workshops sind sehr abwechslungsreich gestaltet, damit für jede und jeden etwas dabei ist. Zum Beispiel gehört eine Sommerolympiade oder eine Wasseraktion zum Programm. Neben den thematischen Stationen wird es weitere Programmpunkte, wie Sportangebote, interaktive Spiele oder auch Kreativworkshops, geben.

Das Anmeldeformular für die Teilnahme an der Spielstraße ist unter www.bad-mergentheim.de in der Rubrik „Ferienprogramm“ zu finden. Es kann ausgefüllt an die Stadt Bad Mergentheim, Sachgebiet Schulen & Sport, gemailt werden: bildung@bad-mergentheim.de. stv