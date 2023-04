Den „Campus am Taubergrund“ besichtigen

Edelfingen. Mit einem Tag der offenen Tür wollen sich die „Kindertagesstätte am Taubergrund“ und die „Taubergrundschule Edelfingen“ am „Campus am Taubergrund“ am Samstag, 6. Mai, ab 13.30 Uhr der Öffentlichkeit vorstellen. Eine gute Gelegenheit für Eltern, Großeltern und Bekannte der Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler das im Oktober des letzten Jahres fertiggestellte Gebäude in Augenschein zu nehmen.

Etwas früher war der Bauteil des Kindergartens bezugsfertig geworden. Deshalb konnte der Kindergartenbetrieb schon am 28. Februar 2022 im neuen Gebäude aufgenommen werden. Wie sich die Kindergartenleiterin Susanne Schwab erinnert, war der damalige Umzug ein Kraftakt für das 24-köpfige Kindergartenteam. Waren damals nicht nur Spielsachen, Lernmittel und sonstige Kindergartenutensilien in das neue Gebäude zu schaffen, sondern auch ein Teil der bisherigen Möblierung wurde mit übernommen, allerdings unter Mithilfe einer Umzugsfirma. Froh ist das Kita-Team neben den neuen Gruppenräumen auch über eine extra Mensa für die über die Mittagszeit anwesenden Kinder zu verfügen. Die Mensa wird zusammen mit der Mensa der Grundschüler von der Küche des Hauses „Am Sonnenberg“ in Bad Mergentheim mit kindgerechten Essen versorgt. Während der Mittagszeit ist eine Küchenhilfe anwesend, die für die Verteilung von täglich 25 bis 30 Essen an die teilnehmenden Kinder sorgt.

Zurzeit werden in der Kita 95 Kinder, die fast ausschließlich aus dem Ortsteil Edelfingen kommen, betreut. Dafür sind zwei Gruppen für Kleinkinder bis zu drei Jahren und drei Gruppen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren eingerichtet. Mit dieser Zahl ist derzeit die Aufnahmekapazität des Kindergartens ausgeschöpft. Besonders freuen sich neben den Kindern auch die Kindergartencrew über den großzügig ausgestatteten Spielplatz, an dessen Ausgestaltung die Erzieherinnen und Erzieher zu einem großen Teil mitgewirkt haben und der tolle Möglichkeiten für den körperlichen Ausgleich bietet. Am Tag der offenen Tür können die Gruppenräume besichtigt werden und die kleinen Besucher können sich schminken lassen.

Einzug im November

Für die Grundschule war der Einzug in die neu renovierten und teils angebauten Räume erst im November 2022 möglich. Sehr zufrieden zeigen sich Schulleiterin Schuzanne Schorn und ihr elfköpfiges Lehrerkollegium nicht nur über die hellen, lichten Räume, sondern auch über die gänzlich neue Möblierung und die technische Ausstattung, die dem neuesten Stand der IT-Technik einer Schule entspricht. So sind alle Klassen mit interaktiven Tafeln ausgestattet, die Schüler benutzen begeistert Tablet und Laptops und die Schule ist mit Glasfaser an das Internet angeschlossen. Neben den Klassenzimmern gibt es in der neuen Grundschule einen Computerraum und ein Musikzimmer, das auch als Mehrzweckraum für Religionsunterricht oder für Arbeitsgemeinschaften und dergleichen genutzt wird.

Zurzeit werden 80 Schülerinnen und Schüler an der Grundschule unterrichtet. In den Klassen 1 und 2 sind auch die Grundschüler aus Löffelstelzen, die sich ebenfalls in der Edelfinger Schule wohlfühlen. Sie bekommen in den folgenden zwei Jahren Verstärkung, wenn dann weitere Löffelstelzer Kinder in Edelfingen eingeschult werden und die vorhandenen Klassen in die Klasse 3 und 4 weiter gerückt sind.

Reibungslos klappt auch, so Schulleiterin Schorn, der Transport von Löffelstelzen nach Edelfingen und wieder zurück mittels eines Shuttlebusses, der nur für die Löffelstelzer Kinder eingesetzt ist. Nach wie vor wird den Schülern auch die Möglichkeit der Einnahme eines Mittagessens angeboten. Davon machen derzeit zwischen 20 und 25 Schüler Gebrauch und findet in der zur Grundschule gehörenden Mensa statt. Das Essen wird von einer Küchenhilfe ausgegeben, die auch die Aufsicht führt. Unterstützt wird sie dabei von einer Betreuungskraft, die im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ bis jeweils 14.00 Uhr anwesend ist. Daneben wird an der Taubergrundschule noch eine Hausaufgabenbetreuung, die vom Förderverein der Grundschule finanziert wird, zweimal wöchentlich von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr angeboten. Am Tag der offenen Tür sind Führungen durch das Schulgebäude vorgesehen und in den einzelnen Klassen finden Workshops statt.

Buntes Programm

Die Edelfinger und Löffelstelzer Vereine und Institutionen wollen den Tag der offenen Tür nutzen, sich und ihre Aufgaben vorzustellen. So wird die Jugendfeuerwehr Edelfingen eine Spielstraße anbieten und die aktive Wehr das neue Löschfahrzeug vorstellen. Die Löffelstelzer Wehr wird eine Schauübung durchführen. Der Schützenverein wird sein Vereinsheim und die Schießbahn öffnen und Bogen- und Blasrohrschießen zeigen. Die Rhönradturnerinnen des SVE werden Vorführungen präsentieren und der Edelfinger Jugendclub zeigt, wie man den Maibaum mit Schnitzereien verziert. Die Edelfinger Kirchengemeinde wird an einem Infostand auf ihre Gemeindearbeit hinweisen, ebenso wie der VDK-Ortsverband und der Förderverein der Grundschule auf seine Arbeit an je einem Infostand hinweisen. Beim Tennisverein aus Löffelstelzen kann man Tennisspielen üben und die Singgemeinschaft Althausen/Edelfingen wird ebenso wie die Jugendkapelle aus Löffelstelzen den offiziellen Eröffnungsteil musikalisch umrahmen. Bleibt noch darauf hinzuweisen, dass auch eine Bewirtung mit alkoholfreien Getränken, kleinem Laugengebäck und Kaffee und Kuchen angeboten sein wird. WM