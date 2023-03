Tourist Information künftig auch mobil

Bad Mergentheim. Die Bad Mergentheimer Tourist Information hat jetzt eine fahrende „Außenstelle“: Das umgebaute Lasten-E-Bike kommt mitsamt Informationsangebot künftig dahin, wo die Gäste sind.

Im charakteristischen Bad-Mergentheim-Blau, mit klarer Beschriftung und raffiniertem Aufbau präsentiert sich das Lastenrad als Hingucker, wo immer es Station macht. „Wir zeigen Präsenz und haben unsere wichtigsten Prospekte, Stadtpläne und Werbeartikel immer mit an Bord“, erklärt Veronika Morgenroth, die Leiterin der Tourist Information. Zudem sei das Gefährt wie ein kleiner Beratungs-Schalter aufgebaut, der persönliche Gespräche mit den Bad-Mergentheim-Experten ermögliche.

Wenn das E-Bike ab Mai offiziell in Dienst gestellt wird, gibt es bereits eine ganze Reihe von Orten, an denen die Bad Mergentheimer Tourismus-Verantwortlichen Präsenz zeigen möchten: ob in den Kliniken oder Kurpark, im Schlosshof oder bei Großveranstaltungen wie dem Fantasy-Festival Annotopia. „Wo viel los ist, ist dann der Weg zu Informationen, Hilfe oder zu weiteren Erlebnistipps in und um Bad Mergentheim nicht weit“, verspricht der Projekt-Verantwortliche Niklas Bullmann.

Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die mobile Tourist Information auch bei Messen, Veranstaltungen oder gezielt im „Freiraum“ außerhalb der Kurstadt eingesetzt wird. Zudem wird das Lastenrad auf Anfrage Partnern zur Verfügung gestellt, beispielsweise der Kurverwaltung, einzelnen Kliniken oder Einrichtungen. Fast jedes seiner Ziele erreicht das Rad umweltfreundlich und unkompliziert.

„In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass beispielsweise Besucherinnen und Besucher von Großveranstaltungen oder einzelner Einrichtungen ihre Ziele in Bad Mergentheim zum Teil doch sehr punktuell ansteuern. Das ist schade mit Blick darauf, was wir alles zu bieten haben. Auch um hier mehr Vernetzung zu schaffen und die Hürden für den Kontakt mit uns zu senken, haben wir dieses Projekt verwirklicht“, so Veronika Morgenroth.

Die eigentliche Tourist Information im Alten Rathaus auf dem Marktplatz bleibe aber selbstverständlich voll umfänglich geöffnet und sei auch weiterhin an 365 Tagen im Jahr die zentrale Anlauf- und Servicestelle für Gäste. stv