1360 Voranmeldungen lassen Vorfreude auf Stadtlauf steigen

Bad Mergentheim. „Aktuell gibt es über 1360 Voranmeldungen für den 16. Stadtlauf am kommenden Samstag, 1. April, in Bad Mergentheim“, freut sich Veranstalter Achim Kaufmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Er betont: „Es gibt noch Startplätze im Halbmarathon, für den 10-Kilometer-Lauf, den 5-Kilometer-Lauf, den Jugendlauf sowie die Halbmarathon-Staffel. Nachmeldungen sind nur noch am Samstag von 12 bis 14 Uhr am Marktplatz möglich. Ausgebucht sind aufgrund der großen Nachfrage aber der Schul-Cup und der Bambini-Lauf!“

Achim Kaufmann spricht von einer riesigen Vorfreude auf den ersten „normalen Stadtlauf“ nach Corona. Grundsätzlich sei es aber jedes Jahr von Neuem spannend zu erleben, „wie der Termin im Frühjahr eine Dynamik entwickelt und die Vorfreude auf den Lauf von Woche zu Woche steigt“.

Was erwartet diesmal die Zuschauer? Dazu sagt Kaufmann: „Spannende Wettkämpfe in einer tollen Atmosphäre mit vielen Teilnehmern bei den Schul- Cup-Läufen und packenden Duellen in den Hauptläufen.“

Die Moderation übernehmen Markus Billik und Achim Kaufmann.

Aufgrund des großen Andrangs beim Kindergartenlauf wird dessen Start auf 14.20 Uhr – also um zehn Minuten – vorverlegt, betont Achim Kaufmann und verweist auf weitere wichtige Informationen rund um das Großevent am Samstag: „Alle Geschäfte in der Innenstadt und auch alle Parkhäuser sind erreichbar. Die Siegerehrungen finden ab 17 Uhr vor der Tourist-Info statt. Speisen und Getränke gibt es rund um den Marktplatz.“

Unter den 1360 Voranmeldungen befinden sich allein knapp 900 Schüler, Kindergartenkinder und Jugendliche aus Bad Mergentheim und seinen Stadtteilen, aber auch aus Igersheim, Assamstadt, Boxberg, Krautheim und Bütthard. 24 Firmengruppen sind für den Staffelwettbewerb gemeldet.

Viele erfahrene Helfer

Was sind im Vorfeld dieser Großveranstaltung stets die größten Herausforderungen? Und wie gut wurden sie dieses Jahr gelöst? Die Antwort von Achim Kaufmann dazu lautet: „Die Helfer und das Catering zu organisieren. Viele bereits erfahrene Helfer konnten zum Glück wieder motiviert werden und das Oberliga Junioren-Team der U19 des FSV Hollenbach ist zudem komplett als Helferteam dabei. Das ist gut.“ Besonders herausfordernd seien aber auch immer die umfangreichen Planungen und alles gut zu koordinieren, so Kaufmann.

„Das Orga-Team mit Max und Philipp Kaufmann, Marcel Mittnacht, Simone Shapiro, Lea Rösner und Marieke Hauschild hat hier tolle Arbeit geleistet“, zeigt sich Veranstalter Achim Kaufmann dankbar. Und er lobt auch die „großartige Unterstützung unserer Sponsoren, allen voran die Stadt Bad Mergentheim mit dem Team des Verkehrsamtes und das Stadtwerk Tauberfranken“. Als Medienpartner von Beginn an mit im Boot sind auch die Fränkischen Nachrichten.

Zu den großen Aufgaben jedes Jahr aufs Neue zählt Achim Kaufmann auch, „die Schulen und Kindergärten mit einzubinden und für die Teilnahme zu gewinnen“. Für 2023 gelte: „Das hat in diesem Jahr toll geklappt durch Werbung in den sozialen Medien, in der Zeitung und direkte Ansprache der Verantwortlichen.“

Jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen und einer tollen Sportveranstaltung mitten in der Kurstadt stehe am Samstag, 1. April, nichts mehr im Wege.

Die einzelnen Startzeiten sind laut Homepage und Angaben von Achim Kaufmann: 14.20 Uhr Bambini-Lauf Kindergarten; 14.35 Uhr Halbmarathon und Staffel; 14.45 Uhr 10 km Lauf; 14.50 Uhr 5 km Lauf und Jugendlauf; 16.40 Uhr Bambini Lauf 2 (1. Klasse); 16.50 Uhr Bambini Lauf 3 (2. Klasse); 17 Uhr Voba Schul Cup 3. Klasse; 17.10 Uhr Voba Schul Cup 4. Klasse; 17.20 Uhr Voba Schul Cup 5. Klasse; 17.30 Uhr Voba Schul Cup 6. Klasse; 17.40 Uhr Voba Schul Cup 7. Klasse; 17.50 Uhr Schülerlauf 2,2 km.