Rudi Eckl als Vorsitzender verabschiedet

Wachbach. Die Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Althausen-Neunkirchen fand in der Linde in Wachbach statt.

Ein wichtiges Thema war das Ausscheiden des bisherigen Vorsitzenden Rudi Eckl, der aus familiären und gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung steht.

Zu Beginn gedachte Eckl der sechs verstorbenen Mitglieder. Danach folgten die Grußworte. Josef Wülk, Ortsvorsteher von Neunkirchen, stellte er fest, dass in einer Zeit, in der immer mehr Menschen das Angebot der Tafeln in Anspruch nehmen, ein Sozialverband wie der VdK immer wichtiger wird. Für all die geleistete Arbeit des Ortsvereins sprach er als Ortsvorsteher Lob und Anerkennung aus.

Kreisverbandsvorsitzender Werner Seeger ging auf aktuelle Themen aus der Sozialpolitik ein, bei denen sich der VdK für seine Mitglieder einsetzt. Er stellte fest, dass die Anzahl der Verfahren gegen Sozialversicherungsträger ständig zunehmen. Hier leiste der Sozialverband für seine Mitglieder Rechtsbeistand. Er informierte die Mitglieder darüber, dass sich die Beratungsstelle für den Altkreis Bad Mergentheim neuerdings in Künzelsau befindet. Es werden auch Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung in Bad Mergentheim abgehalten. Auch er würdigte Rudi Eckl für seine engagierte Arbeit als Ortsverbandsvorsitzender sowie als Kreisverbandsvorsitzender. Danach folgte der Bericht des Vorsitzenden Rudi Eckl. Er war erfreut, dass 2023 wieder alle gewohnten Veranstaltungen – insgesamt waren es 15 – durchgeführt werden konnten. Der Schriftführer berichtete unter anderem von der fünftägigen Ausfahrt nach Aachen und Belgien. Ebenfalls fanden wieder die gemütlichen Nachmittage der Ortsverbände Althausen-Neunkirchen und Wachbach statt.

Die Themen waren sehr vielfältig und abwechslungsreich, z. B.: „Wie schützen wir uns vor Abzockern?“. Kassier Günter Baumann trug die wichtigsten Zahlen vor. Kassenprüfer Hans Herschlein bestätigte eine korrekte Kassenführung. Danach erfolgte die Entlastung des Vorstandes, die von Ortsvorsteher Josef Wülk vorgenommen wurde. Die Wahlen des Vorstandes nahm Wilfred Rüger vor. Neu in den Vorstand wurden Wolfram Rost und Oliver Blesl-Kraft als Beisitzer gewählt. Da noch kein neuer Vorsitzender gefunden wurde, werden die Aufgaben auf die einzelnen Vorstandsmitglieder verteilt. Es wurden acht Mitglieder für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Die Vorsitzende des Ortsverbandes Wachbach Monika Stütz bedankte sich bei Rudi Eckl für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Rudi Eckl und Walter Hermann wurden für ihre langjährige und mit großem Einsatz geführte Tätigkeit vom den zweiten Vorsitzenden Markus Schmitt mit einem Präsent belohnt.

Zum Ende der Hauptversammlung übereichte der Vorsitzende des Kreisverbandes Mergentheim Werner Seeger, die Silberne Ehrennadel des Sozialverbandes VdK Deutschland, an Rudi Eckl als dankbare Anerkennung.