Prinzenpaar in zweiter Runde

Bad Mergentheim. November, die ersten dicken Nebelbänke verhüllen bis um die Mittagszeit das Land. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die Natur rüstet sich für einen langen Winterschlaf. Gerade in dieser dunklen Zeit beginnt bei den Fastnachtern das große Kribbeln. Nur noch wenige Tage und landauf und landab wird die fünfte Jahreszeit, der Fasching, die Fastnacht, der Karneval eröffnet. Für wenige Stunden bringen die Fastnachter noch einmal buntes glitzerndes Licht und ungetrübten Frohsinn in das langsam zu Ende gehende Jahr.

Auch die Narrengilde „Lustige Gesellen“ der Bad Mergentheimer Kolpingsfamilie steht schon in den Startlöchern. Anstatt einem großen Rathaussturm und Höllenlärm auf den Straßen, gehen es die „Lustigen Gesellen“ seit je her etwas ruhiger an. Sie beginnen die fünfte Jahreszeit immer mit einer ganz besonderen Ehrung. Sie verleihen den Orden vom „Dicken Fell“. Dieser weit und breit einmalige Orden wird an eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens verliehen, die sich insbesondere ein „Dickes Fell“ erworben hat. In diesem Jahr bereits zum 45. Male. Man erzählt sich, dass der Orden auf einen besonders knickrigen Mergentheimer Gastwirt aus dem Jahre 1974 zurück gehen soll. Dieser sträubte sich vehement, dem seit Stunden tagenden Mergentheimer Fastnachtsumzugskomitee eine „Runde“ auszugeben. Dem gar so sturen Wirt wurde als Zeichen seiner Hartnäckigkeit spontan ein Wieselfell um den Hals gehängt. Das „Dicke Fell“ war geboren. Mittlerweile hat sich die Verleihung des „Dicken Fell“ zu einem wahren gesellschaftlichen Ereignis emporgeschraubt. Viele Mergentheimer fragen sich in dieser Zeit: „Wer bekommt heuer das Dicke Fell?“. Das große Geheimnis wird der letztjährige Ordensträger Verwaltungsdirektor Peter Striffler in seiner Laudatio am Samstag, 12. November, während der Eröffnung der 62. Märchedoler Fastnacht, lüften.

Prinz Carsten I. und Prinzessin Kerstin II. freuen sich auf eine ungetrübte und fröhliche zweite Amtszeit. © Narrengilde „Lustige Gesellen“

Natürlich haben die „Lustigen Gesellen“ seit 62 Jahren auch immer ein Prinzenpaar zu bieten. Nachdem aber Corona dem letztjährigen Prinzenpaar das große Feiern jäh verboten hatte, wurde die Amtszeit von seiner Tollität Prinz Carsten I. und seiner Lieblichkeit Prinzessin Kerstin II. kurzer Hand um ein Jahr verlängert. Beide freuen sich schon jetzt auf eine hoffentlich ungetrübte und fröhliche zweite Amtszeit. Für die kleinen Narren in der Stadt, steht auch schon ein Kinderprinzenpaar bereit. Dessen Identität wird aber erst am 12. November ab 20.01 Uhr im katholischen Gemeindehaus verraten. Die Wachbacher Musikanten werden den bunten Eröffnungsabend, zu dem die närrische Bevölkerung bei freiem Eintritt willkommen ist, stimmungsvoll begleiten und auch die Küchenmannschaft wird für einen großen Ansturm wieder gut vorbereitet sein.

Die Aktiven der Narrengilde treffen sich am Samstag, 12. November, um 10.30 Uhr zum Vorbereiten des Saales im katholischen Gemeindehaus. Ab 17.30 Uhr treffen sich dann alle Aktiven in ihren Kostümen und im Ornat zum obligatorischen Fototermin im Gemeindehaus. Um 20.01 Uhr wird dann die 62. Märchedoler Fastnacht eröffnet.