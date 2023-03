Norbert Stolzenberger ist Abteilungsleiter

Löffelstelzen. Zur 35. Abteilungsversammlung begrüßte der Vorsitzende des SVL Thomas Nieswandt zahlreiche Tennisfreunde.

In einer Schweigeminute gedachten die Anwesenden dem 2022 plötzlich verstorbenen Ehrenmitglied Wolfang Korb bevor Uli Netz als Schriftführerin aus der Arbeit des Vorstandes beziehungsweise den Sitzungen des Abteilungsausschusses berichtete.

Sportwart Wolfgang Ansmann informierte über das Abschneiden der drei gemeldeten Mannschaften der Tennisabteilung in der Medenrunde 2022. Die Herren 60 in der Württembergstaffel belegten einen guten 3. Platz ebenso die Damen 40 in der Bezirksstaffel 1. Die Herren 30 waren mit ihrer gespielten Runde nicht unzufrieden und treten auch 2023 wieder in der Bezirksklasse 1 an.

Aus dem „Team Organisation“, das seit einem Jahr die Aufgaben der 2022 nicht besetzten Positionen des Abteilungsleiters und Technischen Leiters übernommen hatte, berichtete Thomas Schmitt über diverse anfallende Arbeiten im „technischen Bereich“. Besonders bedankte er sich bei Platzwart Stan Jankowski für die jederzeit hervorragend bespielbaren und gepflegten Tennisplätze.

Jugend ist dabei

Simon Spachmann erläuterte in seinem Bericht den aktuellen Stand in der Jugendarbeit – hier sind im Moment 25 Kinder und Jugendliche mit Freude dabei das Tennisspielen in Löffelstelzen zu erlernen.

Den Ausführungen von Kassier Britta Müller konnte man entnehmen, dass der Verein weiterhin finanziell auf sehr gesunden Beinen steht und Kassenprüferin Gudula Partin bescheinigte Britta Müller eine exzellente Kassenführung und empfahl die Entlastung. Die einstimmige Entlastung des gesamten Abteilungsvorstandes wurde anschließend durch Ortsvorsteher Michael Müller vorgenommen.

Für die seit den letzten Wahlen 2022 vakante Position des Abteilungsleiters der Tennisabteilung konnte mit Norbert Stolzenberger ein kompetenter Kandidat gefunden werden, der einstimmig von der Versammlung zum neuen Abteilungsleiter gewählt wurde.

Norbert Stolzenberger bedankte sich in seinem Schlusswort für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und brachte zum Ausdruck, dass er sich auf die neuen Aufgaben sehr freue und er gemeinsam mit dem Vorstand die Zukunft der Abteilung auch mit neuen Ideen gestalten möchte