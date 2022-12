„No Panic“ auch malerisch zu sehen

Bad Mergentheim. Eine besondere Veranstaltung findet am Montag, 26. Dezember im Kurhaus-Großer Kursaal statt. „Panik-Pate“ und offizielles Udo Lindenberg Double Rudi Wartha präsentiert mit weiteren hochkarätigen musikalischen Gästen eine einzigartige Rock-Show. Im Vorfeld wird es dort ab 17 Uhr eine Verkaufs-Ausstellung mit Bildern unter dem Motto „No Panic – Mal Dir Dein Leben“ geben.

Bereits seit zwei Jahrzehnten begleitet Rudi Wartha aus Lauda den Rockstar Lindenberg und steht mit ihm zusammen auf der Bühne. Udo Lindenberg ist jedoch viel mehr als nur ein Entertainer: Udo Lindenberg ist Utopist, Humanist, Pazifist, Feminist, Umweltaktivist und seit vielen Jahren auch ein Maler moderner und zeitgenössischer Kunst.

Seine berühmten „Likörelle“ sind wahre Verkaufsschlager, die unter anderem von den Walentowski Galerien in der Udo Lindenberg & More Galerie in Hamburg ausgestellt werden. Lindenberg ist außerdem ein Vorreiter auf dem Gebiet der Farbherstellung. Das Verfahren des „Likörells“, bei dem der ein oder andere Alkohol zu den Farben gemischt wird, hat er sich patentieren lassen.

Von der Kunst inspiriert

Auch andere Persönlichkeiten wurden von seiner Kunst inspiriert und zum Malen animiert. Otto Waalkes, der sich in den 70er Jahren zusammen mit Marius Müller-Westernhagen eine Hamburger Wohnung, die so genannte Chaos-WG, mit Udo Lindenberg teilte, stellt seine „Ostfriesen-Kunst“ mit Witz und reichlich Wortspielschatz ebenfalls bei den Walentowski Galerien aus.

Der Ottifant als sein Markenzeichen ist in vielen Varianten vertreten. Die Bilder seien „jugendfrei“, da er die Leinwände mit Tee bearbeitet habe – nicht mit Alkohol, sagt der Kult-Komiker. Wer sich für die Kunst von Udo Lindenberg und Otto Waalkes interessiert, kann diese am 26. Dezember im Kurhaus in Bad Mergentheim sehen.

Die Walentowski Galerien präsentieren – begleitend zum Konzert mit Panik-Pate Rudi Wartha am selbigen Abend – 25 ausgewählte und handsignierte Exponate von Udo Lindenberg und Otto Waalkes. Die Bilder können dort selbstverständlich auch erworben werden. Von 17 bis 18.30 Uhr kann die Ausstellung im Kurhaus über den Eingang zur Terrasse besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Karten für das Konzert um 19.30 Uhr gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes, im Brunnentempel und bei der Tourist-Information am Marktplatz sowie im Internet unter www.kurpark.reservix.de und an der Abendkasse. Für die Konzertbesucher ist die Bilderausstellung weiterhin bis Veranstaltungsende geöffnet.

Seit seinem 15. Lebensjahr ist Rudi Wartha ein eingefleischter Lindenberg-Fan. „Seinen Traum leben und sein Ding machen“ – das ist auch das Credo des authentischen Doubles.

Der Panik-Pate freut sich auf das besondere Konzert und wird mit seinen Special Guests Wolfgang Hildebrandt, Danny McCoy, Anke Dinkel sowie Patrick Münkel (Patty) eine Bühnenshow mit reichlich Action bieten.

Wartha lebt bereits seit über zehn Jahren mit einer Spenderniere. Seitdem engagiert er sich für Organspenden und möchte die Wichtigkeit dieses Themas bei seinen Konzerten auch immer wieder ins Bewusstsein der Menschen rücken.

Ihm liegt es am Herzen, durch seine Auftritte für die Udo-Lindenberg-Stiftung sowie die Deutsche Nierenstiftung zu werben und diese auch zu unterstützen. Im Rahmen des Konzertes wird deshalb auch ein Lindenberg-Leckerelle-Bild der Firma Weisenbach zugunsten der Udo-Lindenberg-Stiftung verlost.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist im Kurhaus somit allerhand Spannendes geboten.

Eine Eintrittskarte zum Konzert ist nicht nur ein „Must Have“ für alle Lindenberg-Fans und allemal ein schönes Weihnachtsgeschenk, vielmehr ist die Veranstaltung auch ein musikalisches Zeichen für Frieden, Freiheit und Toleranz. kv