Neuer Dino in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. Ein neuer Dino in der Stadt: Nachdem die Figur des „Ceratosaurus“ beim Kulturforum wegen Vandalismus-Schäden abgebaut werden musste, gibt es nun einen Nachfolger. Der „Euoplocephalus“ steht vor den Zwillingshäusern und ist künftig neben dem „Parasaurolophus“ auf dem Deutschordenplatz der zweite plastische Botschafter der laufenden „Dino City“ in der Kurstadt. Noch bis Ende Mai können dabei mit Hilfe der so genannten „Augmented Reality“ insgesamt 40 virtuelle Dinos über die in der ganzen Stadt aufgeklebten QR-Codes zum Leben erweckt werden.

Die benötigte App „3DQR plus“ kann kostenlos im App-Store oder im Play-Store heruntergeladen werden. Die Stadtverwaltung weist in ihrer Pressemitteilung noch einmal darauf hin, dass die beiden Ausstellungs-Dinosaurier keine Spielgeräte sind und jegliche Art von Vandalismus zur Anzeige gebracht wird. stv