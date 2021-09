Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Citygemeinschaft Bad Mergentheim - „Night-Shopping“ findet wieder statt / Offene Ladentüren bis 22 Uhr / Wunderschöne Beleuchtung in der Altstadt mit „Airlights“ Nachtbummel „light” am 10. September in Bad Mergentheim

„Endlich ist es soweit und die Citygemeinschaft Bad Mergentheim kann das beliebte Format Nachtbummel wiederbeleben“, freut sich Hans-Joachim Kuhn auf den Freitag, 10. September.