Moderne Gospels erklangen in der Wandelhalle

Bad Mergentheim. Moderne Gospelmusik unter Leitung des Komponisten Micha Keding erklang in der Wandelhalle. Mehr als 80 Sängerinnen und Sänger präsentierten damit das Ergebnis eines ganztägigen Workshops.

Micha Keding, Jazz- und Kirchenmusiker, ist freischaffender Künstler. Er hat einen Lehrauftrag im Studiengang „B-Kirchenmusiker für Popularmusik“ in Hamburg, an der Evangelischen Popakademie arbeitet er als Dozent für Chorleitung und Gehörbildung. Außerdem ist er Popkantor im evangelischen Kirchenkreis Verden. Näheres findet sich unter www.michakeding.de. Um von seinem Können zu profitieren, hatte der Gospelchor „Gospeltime“ ihn zu einem Workshop in die Kurstadt eingeladen. Weitere Teilnehmer kamen aus dem weiten Umkreis – von Bad Kissingen bis Freiburg, von Neu-Ulm bis Erlangen. Sechs eigene Werke aus dem Album „Favorite Songs“, etwa „Rejoice“ oder „Friend of God“ studierte Micha Keding im evangelischen Gemeindehaus mit dem Ensemble ein. Der Pianist Hilmar Kettwig begleitete am Flügel.

Am Abend wurde das Erlernte im liturgischen Rahmen eines von Pfarrer Christoph Rother mitgestalteten musikalischen Gottesdienstes der Öffentlichkeit präsentiert. Rund 300 Besucher kamen und durften dabei auch noch miteinander ein weiteres Gospel erlernen. Pfarrer Christoph Rother brachte in seiner Predigt über den „ungläubigen Thomas“ bedenkenswerte Gedanken zum Thema Glauben zum Ausdruck, bevor das Gospel „I believe“ erklang.

Der Gospelchor „Gospeltime“ probt jeden Dienstag im evangelischen Gemeindezentrum Bad Mergentheim. Komponisten wie Micha Keding oder Joakim Arenius gehören zum Repertoire. Meist sind es englischsprachige Werke, aber auch deutsche Stücke stehen auf dem Programm, das traditionelle und aktuelle Gospels umfasst. Neue Sängerinnen und Sänger sind stets willkommen. Informationen gibt es unter www.gospeltime-mgh.eu. peka