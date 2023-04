Flöten- und Orgelklänge in der Wertheimer Stiftskirche

Wertheim. Ein Konzert für Orgel und Flöte findet am Sonntag, 16. April, um 17 Uhr in der Stiftskirche in Wertheim statt. Es spielen Martin Schmidt aus Buchen (Flöte) und Kirchenmusikdirektor Michael Dorn aus Bayreuth (Orgel). Zu Gehör kommen Werke beispielsweise von Johann Sebastian Bach, Franz Lachner, Johannes Donjon, Jehan Alain, Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré und Hans André Stamm.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, studierte Martin Schmidt nach erstem Unterricht unter anderem bei Bettina Hallwachs-Kelber an der Hochschule für Musik Frankfurt mit Professor Henner Eppel. Nach dem Diplom führten ihn private Studien zu Professor Charles Dagnino (1927 bis 2015), einem führenden Repräsentanten der großen französischen Flötentradition. Meisterkurse etwa bei Peter-Lukas Graf, Geoffrey Gilbert, Robert Dick und Ransom Wilson rundeten seine Ausbildung ab.

Der Flötist war viele Jahre als Substitut am Orchester des Theaters der Stadt Heidelberg im Opern- und Sinfoniebereich sowie am Orchester des Staatstheaters Darmstadt tätig und konzertiert mit kammermusikalischen Projekten – als Orchestermusiker und solistischregional – in ganz Deutschland und dem europäischen Ausland (Schweiz, Italien, Frankreich). Unter anderem führten ihn Programme mit Orgel mehrfach nach Frankreich und nach Italien.

Martin Schmidt leitete Instrumentalkurse des IAM/Kassel, schreibt für Fachzeitschriften und arbeitete als Übersetzer für einen renommierten deutschen Musikverlag. In den vergangenen Jahren beschäftigt er sich zusätzlich mit dem Spiel der barocken Traversflöte.

Michael Dorn, geboren und aufgewachsen in Roth (Mittelfranken), nahm seinen ersten Orgelunterricht bei Kirchenmusikdirektor Klaus Wedel (Roth) und später bei Kirchenmusikdirektor Helmut Scheller in Nürnberg. Er studierte Evangelische Kirchenmusik (A) an der Hochschule für Musik und Theater in München, unter anderem bei Katarina Lelovics sowie Professor Harald Feller (Orgel) und Professor Michael Gläser (Chorleitung). Anschließend hatte er ein Praktikumsjahr an St. Anna in Augsburg bei Kirchenmusikdirektor Michael Nonnenmacher. Seit 1998 leitet er verschiedene Chöre und Vokalensembles. Außerdem ist er bei Konzerten in Deutschland und im benachbarten Ausland als Organist und Continuo-Spieler tätig.

Der Organist ist Träger des Kultur-Förderpreises des Lions-Clubs Roth-Hiltpoltstein. Meisterkurse besuchte er unter anderem bei Professor Christoph Bossert und Professor Frieder Bernius. Von 2006 bis 2009 war Dorn Kantor an der Evangelischen Stadtkirche Naila. Seit September 2009 ist er Stadt- und Dekanatskantor an der Stadtkirche Bayreuth. Er ist Mitglied des Bayerischen Landesposaunenrats sowie Vizepräsident des Bayerischen Kirchenmusikerverbands. Für seine vielseitige Tätigkeit wurde Michael Dorn mit dem Förderpreis der Bücher-Dieckmeyer-Stiftung zur Pflege der Kirchenmusik in Bayern ausgezeichnet. Im April 2018 ernannte ihn der Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zum Kirchenmusikdirektor.

Der Eintritt zu dem Konzert in der Stiftskirche ist für alle Interessierten frei. Spenden für die kirchenmusikalische Arbeit in Wertheim sind erwünscht.