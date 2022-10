Mittleres Löschfahrzeug feierlich übergeben

Rengershausen. Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Rengershausen, feierte vor kurzem die offizielle Fahrzeugübergabe ihres neuen Mittleren Löschfahrzeuges (MLF). Es gab einen kleinen Festakt und ein Fest für die Bevölkerung.

Die Feierlichkeiten begannen samstags mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Leonhard. Im Anschluss fand eine Prozession an das Feuerwehrgerätehaus statt, hier wurde das neue Fahrzeug von Pfarrer Bogdan Stolarczyk gesegnet. Anschließend erfolgte die Schlüsselübergabe im Dorfgemeinschaftshaus. Abteilungskommandant Gerhard Reisenwedel begrüßte die Gäste und erwähnte dann in seiner Festrede die beachtliche Mannschaftsstärke von 59 aktiven Mitgliedern sowie elf Jugendfeuerwehrkräften.

„Nach jahrelanger Vorplanung war es im Juli soweit“, so Reisenwedel, „fünf Feuerwehrmänner konnten endlich die Reise nach Mühlau in Sachsen zur Rohbauabnahme antreten. Dort wurde das MLF trotz Corona fast pünktlich fertiggestellt. Die Neuanschaffung ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Feuerwehr Bad Mergentheim“, so der Kommandant.

Auf Basis von einem Iveco Daily Fahrgestell verfügt das Fahrzeug neben Equipment zur Brandbekämpfung über Platz für eine Staffel Besatzung (sechs Personen), eine integrierte Pumpe (1000 l/min), einen 1000 Liter Wassertank, eine Umfeldbeleuchtung, eine Heckwarnanlage, einen Lichtmast, ein Notstromaggregat, einen Lüfter, eine Wärmebildkamera und vieles mehr.

Reisenwedel bedankte sich im Namen der Feuerwehr bei allen Beteiligten, die bei der Fahrzeugbeschaffung involviert waren.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar sagte: „Kompaktheit und Technik des Fahrzeugs seien ebenso beeindruckend wie die Bereitschaft der Feuerwehrmänner und Frauen an die Orte zu gehen, wo andere weglaufen“, so Glatthaar. Sein Dank ging an alle ehrenamtlichen Kameraden, die auch eine große Unterstützung in der Pandemiebekämpfung waren.

Ortsvorsteherin Karin Tremmel bedankte sich ebenfalls bei allen Entscheidungsträgern, die einen Beitrag zur Fahrzeugbeschaffung geleistet haben und wünschte allen Kameraden, dass sie jederzeit gesund nach Hause zurückkehren.

Feuerwehr-Stadtkommandant Karl-Heinz Barth ging zunächst auf die Historie der bisherigen Fahrzeuge ein. 1989 kam das erste Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) nach Rengershausen. Das Fahrzeug wurde lange Zeit als ausreichend betrachtet, bis 2015 ein Feuerwehrbedarfsplan erstellt wurde. Aus diesem ging hervor, dass in Rengershausen ein wasserführendes Fahrzeug 24 Stunden vor Ort sein sollte. Der damalige Stadtkommandant (Andreas Geyer) reagierte direkt und stationierte ein Tanklöschfahrzeug (TLF) in Rengershausen. 2019 wurde nun das MLF ausgeschrieben, 2020 bestellt und 2022 in Betrieb genommen.

Barth lobte die gute Tagesverfügbarkeit und sieht mit der Fahrzeugbeschaffung einen weiteren Schritt in die Zukunft. „Wenn der Standard beibehalten werden soll, sind derartige Investitionen nötig“, so Barth.

Erik Stephan, Vertreter der Firma Ziegler, bedankte sich für das Verständnis bezüglich der Corona-Einschränkungen bei der Rohbauabnahme. Sein Dank ging insbesondere an Stadtkommandant Karl-Heinz Barth, der als Ansprechpartner bei Fragen immer zur Verfügung stand und wünschte viele Übungen und wenig Einsätze.

Nach dem offiziellen Teil ließ man den Abend in gemütlicher Runde ausklingen. Sonntags wurde das Feuerwehrauto am Dorfgemeinschaftshaus zur Besichtigung für die Öffentlichkeit ausgestellt und durch zwei Schauübungen dem interessierten Publikum vorgeführt. kt