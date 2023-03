Nach Coronapause wieder viele Aktivitäten

Sindolsheim. Berichte standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der SpVgg Sindolsheim in der Mehrzweckhalle. Vorsitzender Tobias Frank sagte, dass 2022 wieder zahlreiche traditionelle Veranstaltungen sowie der Sportbetrieb, nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, durchgeführt wurden.

Rückblick auf Vereinsjahr

Es folgten die Berichte von Schriftführerin Ulrike Kautzmann-Link über Mitgliederstatistik, sportliche Höhepunkte und Veranstaltungen, die 2022 wieder durchgeführt werden konnten. Hier war ein Novum das Muttertagsfrühstück, bei dem Ehrungen durchgeführt wurden.

Kassenwart Markus Graser vermeldete erfreuliche Zahlen. Es war jedoch festzustellen, dass auch hier bei den Veranstaltungen und im laufenden Betrieb die Teuerungen zu Buche schlugen. Unterm Strich ist festzustellen, dass die SpVgg wirtschaftlich auf soliden Pfeilern steht. Von den Kassenprüfern Alexander Gramlich und Carolin Seitz wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Für die Abteilung Fußball berichtete Karl-Gregor Graser. Die Spielgemeinschaft mit der 2. Mannschaft des TSV Rosenberg und dem FC Teutonia Hirschlanden funktioniere reibungslos und erfolgreich. In der Saison 22/23 sei der Verlauf bisher sehr durchwachsen. Aufgrund der guten und geschlossenen Team-Leistung, könne man aber positiv bleiben und darauf aufbauen.

Graser berichtete in Vertretung von Daniel Liebl auch über die Fußball-Jugend. Es gibt eine aktive Spielerin und einen aktiven Spieler, die bei der JSG Ravenstein/Rosenberg spielen. Die SpVgg stellt mit Karl-Gregor Graser (D-Jugend) und Karl Weidmann (A-Jugend) auch zwei Jugendtrainer.

Abteilungsleiter Tischtennis, Dieter Kautzmann, berichtete, dass in der Verbandsrunde 21/22 alle Teams die zweiten Plätze belegten. Die erste Herrenmannschaft in der Kreisliga, die Zweite in der B-Klasse und die Jugend ebenfalls in der Kreisliga. Auch im Pokalwettbewerb wurden die erste Herrenmannschaft und die Jugendmannschaft Zweiter. Im Dezember 2022 feierte die Tischtennisjugend den Pokalsieg. Vereinsmeisterschaften konnten wegen Terminschwierigkeiten keine ausgespielt werden.

Die Berichte der Turnabteilungen begannen mit dem Bericht von Elfriede Weick, die über die Aktivitäten der Seniorenturnerinnen berichtet. Man traf sich zum Turnen und unterstützt den Verein beim Kaffee- und Kuchenstand am Sportfest.

Für die Damenturnerinnen berichtete Heidrun Voigt-Schmidt. Man trifft sich zum Turnen, da eine Übungsleiterin fehlt, behilft man sich mit Fitness-DVDs oder bucht externe Kurse. Die Gruppe ist bei den Festen des Vereins sehr engagiert. Der Sommer- und Herbstmarkt wird seit letztem Jahr von der Damengymnastikgruppe bewirtet.

Sabine Albrecht, die die Berichte der Jazz-Gymnastik und der Schautanzgruppe erstattete, berichtete für die erste Gruppe, dass hier regelmäßig mittwochs ein tolles abwechslungsreiches Training angeboten wird.

Für die Schautanzgruppe wurde berichtet, dass dieses Jahr zehn Tänzerinnen einen Tanz für Fastnacht einstudiert hatten und diesen bei sieben Auftritten aufführten. Dies haben die „Jazz-Mädels“ nach der Corona-Abstinenz sehr genossen.

Für den Bereich Freizeitsport mit Badminton, Sportabzeichen, Radfahren, Tischtennis und Wandern, berichtete Helmut Stätzler. In allen Bereichen gab es wieder Trainingsabende. Je nach Wetter traf man sich in der Halle zum Tischtennis oder zum Radfahren. 2022 haben acht Personen das Sportabzeichen gemacht.

Beim Kinderturnen, für das Birgitt Schlander berichtete, wird gespielt, geturnt, gesungen und getanzt. Im Team mit Mareike Frank, Tina Geiger und Kristina Müller ist die Abteilung Kinderturnen auch für die Organisation von Kinderfasching und das Ferienprogramm zuständig. Hier wurden 2022 fünf interessante und abwechslungsreiche Punkte angeboten.

Miteinander der Generationen

Im Anschluss an die Berichte erfolgte auf Antrag von Bürgermeister Matousek die einstimmige Entlastung des Vorstands. Nachdem alle Abteilungsleiter wie von den Abteilungen vorgeschlagen in ihren Ämtern bestätigt worden waren und Carolin Seitz und Alexander Gramlich als Kassenprüfer wiedergewählt wurden, folgten Grußworte von Bürgermeister Ralph Matousek, Ortsvorsteher Jürgen Fuchs und Christof Geiger, dem Vorsitzenden des Nachbarvereins TSV Rosenberg.

Bevor Tobias Frank die Versammlung beschloss, betonte er, wie wichtig das gemeinsame Miteinander im Verein ist, auch zwischen den Generationen. So stehen nach wie vor der Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder mit Rat und Tat zur Seite. Besonders hob er noch hervor, dass 2022 ein Anbau an der Halle für den Mähroboter errichtet wurde. Hier galt der Dank allen, die zum Gelingen beigetragen haben.