Mit 2,6 Promille Unfall "gebaut"

Bad Mergentheim. Knapp 7000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis zweier Unfälle vom Sonntagabend an der Zufahrt zur Notaufnahme eines Krankenhauses und in der Neunkircher Straße in Bad Mergentheim. Gegen 21.10 Uhr kam es zunächst zwischen einem BMW 220d und einem Seat zu einem Spiegelstreifer. Nach dem Unfall stieg der 29-Jährige BMW-Fahrer aus und konfrontierte den 30-Jährigen Seat-Fahrer in aggressiver Art und Weise mit dem Unfall. Danach fuhr der Mann weg. Da er erkennbar betrunken war, verständigte der Seat-Fahrer die Polizei. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei fuhr der BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug erneut an der Unfallstelle vorbei und wurde angehalten. Da er einen augenscheinlich frischen Schaden am Fahrzeug hatte, wurde ermittelt, dass er kurz nach dem ersten Unfall an einem weiteren geparkten Fahrzeug in der Neunkircher Straße hängen geblieben war. Ein Atemalkoholtest des 29-Jährigen zeigte knapp 2,6 Promille an. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, sein Führerschein wurde einbehalten.

