Betrunken schweren Unfall in Möckmühl verursacht

Möckmühl. Ein 31-jähriger Seatfahrer verursachte am Donnerstagnachmittag auf der Lampoldshäuser Straße in Möckmühl in alkoholisiertem Zustand einen Unfall mit einem Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Mann fuhr gegen 15.20 Uhr vom Wohngebiet Brandhölzle stadteinwärts. Der 31-Jährige setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Renault an. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung geriet der Wagen des Manns nach links gegen einen Bordstein. Durch die Kollision stellte sich das Fahrzeug quer und prallte mit dem Renault zusammen.

Durch den Unfall überschlug sich der Seat und blieb auf dem Dach liegen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch beim Seatfahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des 31-Jährigen daraufhin einbehalten. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.