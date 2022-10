Junge Talente fördern

Stuppach. Zur Hauptversammlung der Trachtenkapelle Stuppach begrüßte die Vorsitzende Melanie Bauer auch Ortsvorsteherin Birgit Teufel. Bauer bedankte sich bei allen Musikern für die Probenbesuche und die Teilnahme an Auftritten und Terminen – auch in der „besonderen Corona-Zeit“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Nachwuchsförderung war dann Thema. In den vergangenen Monaten konnten die Nachwuchstalente auf Klarinette und Trompete bereits bei diversen kirchlichen Auftritten mitspielen und so erste Erfahrungen sammeln. Seit Oktober findet Blockflötenunterricht in Stuppach statt, um so die noch jüngeren Talente ebenfalls an die Musik heranzuführen.

Nach dem Bericht des stellvertretenden musikalischen Leiters Konrad Bauer folgte der Rückblick auf die Termine im Musikjahr 2021 durch Schriftführerin Maren Bauer. Hierzu gehörten unter anderem der Auftritt beim Projekt „Auf!Takt Tauberfranken“ an der Tauberphilharmonie in Weikersheim sowie ein Promenadenkonzert in der Wandelhalle.

Mehr zum Thema Konzert Andreas Kümmert und seine Band sorgten auf der Burg für Stimmung Mehr erfahren Verein „Örtliche Geschichte Schoßau/Waldauerbach“ „Es hat sich gelohnt“ Mehr erfahren

Kassier Gabriel Bauer ging ausführlich auf die Einnahmen und Ausgaben des Vereins ein. Die Kassenführung wurde von Christian Arweiler und Adrian Arweiler bestätigt. Ortsvorsteherin Teufel beantragte die Entlastung, die einstimmig erfolgte. Anschließend wurden die Musiker, die die meisten Probebesuche (von insgesamt 27 Proben) zu verzeichnen hatten, mit Weinpräsenten ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte hierbei Josef Bauer.

Für den dritten Adventssonntag, 11. Dezember, wurde das Promenadenkonzert im Kursaal angekündigt. Am ersten Adventssonntag wird die Trachtenkapelle auf dem Weihnachtsmarkt in Stuppach die Besucher mit weihnachtlichen Klängen einstimmen. Soweit möglich, ist im neuen Jahr wieder ein Faschingstanz im Gemeindesaal geplant. mb