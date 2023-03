In vier Teilorte fließt Geld

Bad Mergentheim. Fünf Bauprojekte in den Teilorten erhalten einen Förder-Zuschlag vom Land Baden-Württemberg: 164 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fließen in die Kurstadt

Das ELR gilt als das wichtigste Strukturprogramm in Baden-Württemberg. Seit 28 Jahren unterstützt die Landesregierung damit Projekte, die lebendige Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Leben und Wohnen ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung sichern sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen sollen. In diesem Jahr wurden fast 1400 Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 100 Millionen Euro im Bundesland gefördert.

Vier Stadtteile bedacht

Die Stadtverwaltung, die als Antragssteller alle Projekte im September vergangenen Jahres gebündelt eingereicht hat, freut sich laut einer Pressemitteilung nun über die jüngste Entscheidung des Regierungspräsidiums Stuttgart.

Dieses Jahr können fünf Projekte aus vier verschiedenen Teilorten mit einem Gesamtfördervolumen von 164 000 Euro unterstützt werden.

Dass von sechs eingereichten Projekten am Ende fünf einen Zuschlag erhalten haben, wertet die Bad Mergentheimer Wirtschaftsförderung als großen Erfolg. Sie hatte im September vergangenen Jahres die ELR-Anträge an das Regierungspräsidium übergeben.

Mit den geförderten Bauprojekten soll ein Impuls zur Nutzung innerörtlicher Flächen gesetzt werden. So können Bauvorhaben markante Baulücken schließen und Wohnraum für Familien schaffen.

Andere Projekte sind besonders klimafreundlich und wirken dem Flächenverbrauch entgegen. Während im Teilort Rot ein Projekt gefördert wird, können in Rengershausen sogar zwei Bauvorhaben mit Landes-Unterstützung verwirklicht werden. Daneben ist der Teilort Neunkirchen mit einem Projekt berücksichtigt.

Unter den geförderten Projekten ist zudem ein Bauvorhaben im Förderschwerpunkt „Arbeiten“ in Apfelbach, das zur Schaffung von Arbeitsplätzen einen Beitrag leistet. Oberbürgermeister Udo Glatthaar ist dankbar über den Rückenwind aus Stuttgart: „Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir in diesem Jahr weniger als die Hälfte an Anträgen eingereicht. Wegen gestiegener Baukosten und höherer Kreditraten spüren wir einen deutlichen Rückgang an Projektanfragen. Einige Bürger konnten ihre geplanten Maßnahmen nicht mehr umsetzen oder Projekte liegen zunächst auf Eis. Umso mehr freuen wir uns über die fünf Projektträger, die einen Zuschuss erhalten.“

Anmeldung wieder möglich

Das ELR-Programm helfe laut Glatthaar dabei, die Teilorte durch Investitionen weiter zukunftsfähig zu gestalten.

Auch dieses Jahr können wieder Anträge eingereicht werden. Die Fördermittel und Förderschwerpunkte für das Programmjahr 2024 werden voraussichtlich im Mai veröffentlicht.

Wer sich für das ELR-Programm interessiert, erhält bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Mergentheim bereits jetzt eine ausführliche Beratung. Die Kommune ist es auch, die den entsprechenden Antrag beim Land einreichen muss.

Die für Förderprogramme zuständige Ansprechpartnerin im Bad Mergentheimer Rathaus ist Lorena Klingert, Telefon 07931/ 57-8006, E-Mail: lorena.klingert@bad-mergentheim.de.

Einen wichtigen Punkt betont die Wirtschaftsförderung aber schon jetzt: Wer ELR-Mittel abrufen möchte, der muss unbedingt mit Start seines Projektes so lange warten, bis der Bescheid vorliegt.

Weitere Informationen sind auf www.bad-mergentheim.de abrufbar. stv