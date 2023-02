Im Seelein wird sich bald der Nachwuchs von Kröten und Fröschen tummeln

Die 16 mächtigen Pappeln entlang des Ufers wurden in Abstimmung mit dem Eigentümer bereits im letzten Winter gefällt. In den vergangenen Wochen wurden auch die Wurzeln der Bäume und Teile des Schlamms entfernt. Was nach einem großen Eingriff in den Naturhaushalt aussieht, hat im Gegenteil positive Auswirkungen auf das Gewässerökosystem. An dem kleinen Teich entstand bisher schon zu Beginn der Vegetationsperiode Konkurrenz um das Niederschlagswasser: Was die Bäume im Uferbereich verbrauchten oder verdunsteten, fehlte dem Gewässer und seinen Bewohnern. In Zeiten zunehmender Frühjahrstrockenheit ist dieser Effekt vielerorts problematisch. Auch starke Beschattung und Laubeintrag wirken sich grundsätzlich eher ungünstig auf die Gewässerökologie aus: innerhalb weniger Jahre kann sich am Gewässergrund eine Schlammschicht bilden, die von Jahr zu Jahr wächst.

Das Gewässer verlandet und geht langfristig als Lebensraum für viele Arten verloren.