Bad Mergentheim. Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis veranstaltet von November bis Dezember wieder einige Kochworkshops rund um genussvolle Ernährung für Personen jeden Alters.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Adventskalender selbst gemacht“ ist der Titel eines Workshops am Donnerstag, 17. November, von 17 bis 20 Uhr. Jeder Teilnehmende stellt für zwei „Türchen“ eine Kleinigkeit her und so hat am Schluss jeder einen schön gefüllten, individuellen Adventskalender. Die Rezepte und Ideen eignen sich einzeln auch perfekt als kleine Aufmerksamkeit im Alltag oder für unter den Weihnachtsbaum. Für die Lebensmittel- und Materialkosten wird ein Kostenbeitrag erhoben.

Weihnachtszeit ist Backzeit! Deshalb werden im Workshop „In der Weihnachtsbäckerei“ am Montag, 28. November, von 17 bis 20 Uhr die Backöfen angeworfen. Ob altbewährte oder neue, ob heimische oder exotische Rezepte – gemeinsam macht das Backen gleich doppelt Spaß. Jeder Teilnehmende backt ein anderes Rezept und bekommt dann eine Auswahl an verschiedenen Plätzchen mit nach Hause. Aufgrund der großen Nachfrage in den vergangenen Jahren veranstaltet das Landwirtschaftsamt den Workshop erneut. Für die Lebensmittel wird ein Kostenbeitrag pro Person erhoben.

Mehr zum Thema Mehrgenerationenhaus mit Familienzentrum Monatsprogramm bietet für jeden etwas Mehr erfahren Ab 17 Uhr Bürger sollen am Montag mitlaufen Mehr erfahren

Einige Veranstaltungen sind speziell für Kinder und Jugendliche.

Für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren findet am Freitag, 25. November, von 16 bis 19 Uhr der Workshop „Geschenke aus der Küche“ statt. Gemeinsam werden praktische Ideen und leckere „Mitbringsel“ umgesetzt. Mit einfachen Rezepten, wenig Aufwand und geringem Budget entstehen so im Handumdrehen tolle Geschenke. Ein Teilnahmebeitrag ist zu zahlen.

„Auf die Plätzchen, fertig, los!“ Heißt es am Freitag, 2. Dezember, von 15.30 bis 18.30 Uhr. Gemeinsam macht Backen gleich doppelt so viel Spaß. Bunt oder schlicht, Schoko- oder Zuckerguss – jeder kann sich beim Verzieren so richtig austoben. Für den Workshop für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren wird ein Kostenbeitrag erhoben.

Für alle Workshops sind eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar, Behälter für Kostproben und der Teilnehmerbeitrag ist mitzubringen. Alle Veranstaltungen finden in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamts (zweites Obergeschoss, rechts), Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim statt. Eine Anmeldung bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin ist erforderlich und wird unter Telefon 07931 / 4827-6307 oder per E-Mail an LWA-veranstaltung@main-tauber-kreis.de (Workshop-Titel im Betreff angeben) entgegengenommen. lra