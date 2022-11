Monatsprogramm bietet für jeden etwas

Lauda-Königshofen. Nachfolgend ein Blick auf das Monatsprogramm für den November im Mehrgenerationenhaus mit Familienzentrum Lauda-Königshofen: Montags: 9.30 bis 12.30 Uhr bietet die Teilhabeberatung (EUTB) eine offene Sprechstunde an. Bei Fragen kann man unter Telefon 0931/20922335 anrufen oder sich unter mail an carolin.mischke@blindeninstitut.de wenden. 15 bis 17 Uhr: Tee- und Kaffeestunde. 15 bis 17 Uhr: einmal im Monat Informationsstunde des VdK, Ansprechpartner: Wilma Schneider, Telefon 09343/9890002, nächster Termin: 21. November. Dienstags: 10 bis 12 Uhr: Beratung für geflüchtete Menschen „Weg in Arbeit“, einmal im Monat vertreten durch Kolping Bildung und Soziales. Anmeldung bei Mareike Löffler, Telefon 09341/92330 oder 0176/10006810, Termine werden eine Woche vorher bekanntgegeben. 15.15 bis 16.30 Uhr: ABC-Piraten, Angebot für Grundschüler in Kooperation der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen. Start ist am 8. November. Ab 18 Uhr: einmal im Monat Tanzen. Treffpunkt ist in der Turnhalle in Marbach. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Unter Anleitung werden einfache bis mittelschwere Kreis- und Linientänze erlernt, dabei steht der Spaßfaktor im Vordergrund. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Tanzen ist Gehirntraining – nach dem Motto: „Tanzen ist, wenn die Füße denken, sie sind das Gehirn“, nächster Termin: 8. November. Mittwochs: 9.30 bis 11.30 Uhr: Eltern-Kind-Gruppe von einem bis 2,5 Jahre mit Voranmeldung unter mgh@lauda-koenigshofen.de. Ab 18 Uhr: Skatgruppe, Ansprechpartner ist Werner Köhler, E-Mail mgh@lauda-koenigshofen.de. 10 bis 12 Uhr: Migrationsberatung. Terminvereinbarung bei Sermin Takur, Telefon 09341/920553 oder mbe@drk-tbb.de (ab sofort nicht mehr in den Räumlichkeiten des Mehrgenerationenhauses Familienzentrum). Von 11 bis 16 Uhr trifft sich die Memory-Gruppe zum Kochen, Backen und zur kreativen Freizeitgestaltung. Unter fachlicher Leitung nehmen sich ehrenamtliche ausgebildete Betreuer liebevoll den Teilnehmern an. Für weitere Fragen steht Hildegard Schulze, Telefon 09349/929524 zur Verfügung. 14 bis 17 Uhr: Energieberatung. Anmeldung bis letzten Montag vor Termin unter Telefon 09341/825813 oder Mail energieberatung@main-tauber-kreis.de, nächster Termin: 7. Dezember. 14 bis 17 Uhr: Sprechstunde des Pflegestützpunktes. Terminvereinbarung zwingend notwendig unter Telefon 09341/825968 oder pflegestuetzpunkt@main-tauber-kreis.de, Ansprechpartner Karin Löffler. Ab 17 Uhr Internetsprechstunde, nur mit voriger Anmeldung unter Telefon 09343/5015950 oder 5015951 sowie E-Mail mgh@lk.de unter Durchführung von M. Lassouet. 18 bis 19 Uhr: Uhr Computersprechstunde „Hey Alter“ – nur unter voriger Anmeldung unter E-Mail taubertal@heyalter.com möglich. Donnerstags: 10 bis 12 Uhr Eltern-Kind-Gruppe null bis fünf Jahre mit Voranmeldung unter Telefon 09343/5015951 oder mgh@lauda-koenigshofen.de. 10 bis 12 Uhr: Das Projekt EmMi (Empowerment Netzwerk für Migrantinnen) möchte Frauen mit Flucht- oder Migrationshintergrund bei der Integration unterstützen. Das Teilprojekt im Main-Tauber-Kreis wird durch die Kolping Bildung und Soziales umgesetzt. Info und Anmeldung, Samantha Ryerson: Telefon 0176/10006803. 14.30 bis 17 Uhr: Spieletreff für Jung und Alt. 14 bis 15 Uhr: Beratungsleistungen des Bahnsozialwerks. 18 bis 20 Uhr: Mieterberatung einmal im Monat (bis auf Weiteres nicht im Mehrgenerationenhaus Familienzentrum). Telefonische Terminvereinbarung unter 09342/22677 beim Deutschen Mieterbund Main-Tauber, Durchführung H. Stößer. 18 bis 20 Uhr: Rechtsberatung einmal im Monat unter Durchführung des Rechtsanwalts Burkard Stoll. Anmeldung unter Telefon 09343/6275420. Termine werden eine Woche vorher bekanntgegeben. Freitags: Von 9.30 bis 12.30 Uhr bietet Blickpunkt „Auge“ eine offene Sprechstunde an. Bei Fragen sollte man unbedingt anrufen unter Telefon 09343/7093023 oder eine Mail die Adresse an c.mischke@blickpunkt-auge.de schicken. 10 bis 12 Uhr: Eltern-Kind-Gruppe von null bis fünf Jahre mit Voranmeldung unter Telefon 09343/5015951 oder unter E-Mail mehrgenerationenhaus-lk.de. 10 bis 12 Uhr: Das Projekt EmMi (Empowerment Netzwerk für Migrantinnen) möchte Frauen mit Flucht- oder Migrationshintergrund bei der Integration voller Tatkraft unterstützen. Das Teilprojekt im Main-Tauber-Kreis wird durch die Kolping Bildung und Soziales umgesetzt. 15 bis 17 Uhr: Mobile Jugendarbeit unter Leitung von Anna Ehrmann bietet einmal im Monat für alle Jugendlichen ab zehn Jahre ein Programm an. Nächster Termin am 25. November zum Plätzchen backen. Ab 18 Uhr: Kreatives Schreiben einmal im Monat. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Kontakt: tonifrey.author@gmail.com Nächste Termin am 18. November und 16. Dezember.

