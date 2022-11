Bürger sollen am Montag mitlaufen

Bad Mergentheim. Im Rahmen des Bad Mergentheimer „Fußverkehrs-Checks“ findet am Montag, 7. November, der nächste Termin statt: Zur Begehung mit Diskussion sind ab 17 Uhr Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

Zehn Teilnehmende aus Bürgerschaft, Politik und Verwaltung hatten bereits beim Auftakt-Termin Anfang Oktober im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen über den Fußverkehr in der Stadt Bad Mergentheim diskutiert. Die Teilnehmenden gaben zahlreiche Anregungen für einen besseren Fußverkehr in Bad Mergentheim. Danach sammelte die Stadt weitere Anregungen per E-Mail und hat auf diesem Wege in den vergangenen Wochen mehr als 20 weitere Rückmeldungen aus der Bürgerschaft bekommen und verarbeitet.

Mit dem Routenvorschlag für die öffentliche Begehung durch das Fachbüro Planersocietät, das den Fußverkehrs-Check begleitet, wurden bereits einige neuralgische Punkte in den Blick genommen. Der Routenvorschlag wurde mithilfe der Anregungen der Teilnehmenden modifiziert, damit möglichst viele Problemstellen bei der nun anstehenden Begehung begutachtet werden können.

Bei den Vor-Ort-Begehungen, welche Kern des Projektes sind, werden die Situation der zu Fuß Gehenden mit der Bürgerschaft als Expertinnen und Experten für die Vor-Ort-Situation betrachtet und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Die öffentliche Begehung startet am Montag, 7. November, um 17 Uhr an der Ecke Herrenwiesenstraße/ Daimlerstraße und endet gegen 19 Uhr am Ärztehaus (Seegartenstraße 1). Um an der Begehung teilzunehmen, muss man nicht den Auftaktworkshop besucht haben – jede und jeder ist willkommen.

Ebenfalls in der kommenden Woche führt die Stadt auch noch eine Schulwegs-Begehung mit einer Grundschulklasse durch. Der Abschluss-Workshop ist am Dienstag, 29. November, um 17 Uhr. stv