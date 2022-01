In Bad Mergentheim bitte am Rad drehen

Es ist Zeit, das Rad ein Stück weiter zu drehen.

Die Grünen unternehmen mit ihrem „Verkehrs- und Mobilitätskonzept“ einen weiteren Vorstoß in Sachen Verkehrsberuhigung und Zurückdrängen des motorisierten Individualverkehrs in Bad Mergentheim. Gegner dieser Überlegungen werden sich sofort finden lassen und abwinken. Doch die politische Debatte ist notwendig. Und zwar nicht erst in ein paar Jahren, sondern jetzt!

Das Bauamt hat aktuell noch viel mit (neuen) Schulen und Kindergärten zu tun und nur wenig Kapazitäten für die Planung optimierter Fuß- und Radwege sowie die Beseitigung von Hindernissen und Engstellen. Das Geld fehlt zudem. Doch wenn die Stadtverwaltung wieder mehr Kräfte für diese Themen frei hat, sollte die Debatte darum schon ein deutliches Stück vorangekommen sein.

Auch die anderen Parteien und Fraktionen im Gemeinderat haben in den vergangenen Jahren eifrig bei den vielen Mergentheimer Verkehrsthemen mit diskutiert und teilweise Vorschläge eingebracht – aber zu oft ging es allein um die Autos und deren „Umleitung“. Nun gehören auch Fußgänger, Radfahrer, Pendler und der ÖPNV verstärkt in den Fokus genommen. Erste Ideen liegen ab sofort auf dem Tisch.

