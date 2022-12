Hieber spendet fürs Wunschmobil

Bad Mergentheim. Die Mitarbeiter der Firma Hieber aus Weikersheim unterstützen mit einer großzügigen Spende in Höhe von 2000 Euro das Projekt Wunschmobil des Vereins der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim.

Im fünfzigsten Jahr der Firma Hieber Installation und Handel AG wird entsprechend der bestehenden Firmenphilosophie die Werte im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und den Mitmenschen gelebt, womit auch der Gedanke an dieser Spende damit praktisch umgesetzt wird. In diesem Jahr ist die Entscheidung leicht gefallen, man entschied sich für die Unterstützung des Wunschmobil als ein regionales Projekt, das dringend finanzielle Hilfe benötigt.

Claudia Landwehr-Limbrunner, Bereichsleiterin Personal und Finanzen, berichtete im Beisein des Vorstands Detlef Hieber und der Geschäftsleitung Gabi Ehrmann-Hieber, wie wichtig diese Geldspende für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Die Vorsitzende, Schwester Maria-Regina Zohner, freute sich sehr über die großzügige Spende: „Gerade während der Corona-Pandemie, in denen auch im Palliativbereich Kontakte auf ein Minimum reduziert werden mussten, ist es besonders wichtig, für die Patientinnen und Patienten in ihrer letzten Lebensphase positive Erlebnisse zu schaffen. Für unser „Wunschmobil“, das wir in Zusammenarbeit mit dem DRK unterstützen, sind zweckungebundene Spenden wie diese hier essenziell, um somit auch kurzfristige und außergewöhnliche Wünsche zeitnah erfüllen zu können.“ Geplant ist die Anschaffung eines speziellen Rollstuhls. Damit wird die Ausstattung des Wunschmobils vervollständigt.

Der Verein der Freunde und Förderer des Caritas Krankenhauses Bad Mergentheim wurde von der ersten Vorsitzenden, Sr. Maria-Regina Zohner und dem Geschäftsführer Helmut Wolf vertreten.

Der Förderverein mit 155 Mitgliedern unterstützt seit 2007 durch Mitgliederbeiträge und Spenden das Caritas. fv-ckbm