Gutes weiter verbessern

Es stimmt! Der Weihnachtscircus auf dem Volksfestplatz und die Eisbahn im Schlosshof sind echte Mehrwerte für Bad Mergentheim und zurecht können alle Beteiligten stolz auf das Erreichte schauen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stadt und Veranstalter arbeiten nach übereinstimmenden Aussagen bestens zusammen und der Erfolg bestätigt sie. Es ist schön zu sehen, dass so viele Auswärtige den Weg ins Taubertal und in die Kurstadt finden.

© siehe Bildtext

Doch noch sind nicht alle Probleme gelöst. Vor allem das Parkplatz-Thema kommt immer wieder hoch – ob rund um das Veranstaltungsgelände Volksfestplatz, oder in der Innenstadt. Täglich suchten in den vergangenen Wochen Auswärtige mit KÜN-, SHA-, WÜ- und HN-Kennzeichen in der Kapuzinerstraße nach Parkplätzen und damit vielleicht auch möglichst nah an der Eisbahn, oder sie irrten im Erlenbachtal, im Auenland und in der Igersheimer Straße zwischen Lidl und Autohaus A.M.T. umher, um ihre Wagen abzustellen. Das muss endlich aufhören!

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Veranstaltungen in Bad Mergentheim Weihnachtscircus und Eisbahn ziehen über 110 000 Besucher an Mehr erfahren

Die Beschilderung des Parkhauses „Altstadt/Schloss“ von Igersheim kommend ist schlecht (zu erkennen) und kommt zudem zu spät, und auch rund um den Volksfestplatz hätte man sich klarere Hinweise für die Autofahrer von Mitte Dezember an gewünscht – vielleicht sogar mit nummerierten und farblich abgesetzten Parkzonen.

Für Großveranstaltungen, die zusammen 110 000 Besucher anziehen, braucht es einen ausgefeilten Parkplatz-Plan. Und natürlich wären auch Park-and-Ride-Angebote denkbar, wenn entsprechende Zubringer-Stadtbusse zu weiter entfernten Stellplätzen, Parkhäusern oder eben zum Bahnhof für diese Zeiten eingesetzt und finanziert werden könnten.