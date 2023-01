Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Veranstaltungen in Bad Mergentheim - Oberbürgermeister und Rudi Bauer sind sehr zufrieden. Pläne schon für nächsten Winter. Verbesserungen an Parksituation in Arbeit Bad Mergentheim: Weihnachtscircus und Eisbahn ziehen über 110 000 Besucher an

Über 32 000 Gäste im dritten Main-Tauber-Weihnachtscircus und über 80 000 Besucher an und auf der Eisbahn im Schlosshof machen nicht nur Veranstalter Rudi Bauer höchst zufrieden, sondern auch den OB und den Tourismusdirektor.