Gute Stube der Schützen

Bad Mergentheim. Tag der offenen Tür im Torwachhaus: Das Historisches Schützencorps Bad Mergentheim öffnete am Wochenende seine Pforten, um allen interessierten Besuchern das Schmuckstück in der Mühlwehstraße samt ihrem Verein näher vorzustellen. Das Torwachhaus wurde in den 1980er Jahren von den Mitgliedern des Corps’ in Eigenleistung detailgetreu und liebevoll renoviert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heute werden hier in einer kleinen Ausstellung seltene, historisch wertvolle Exponate der Stadt- und Schützengeschichte gezeigt, daneben ist das Torwachhaus die „gute Stube“ des Historischen Schützencorps’ und dient als Vereinsheim für kameradschaftliche Abende.

Zahlreiche Besucher kamen, um dieses Kleinod zu besichtigen und sich über den Verein zu informieren. Das Historische Schützencorps Bad Mergentheim stellt die Geschichte der Bad Mergentheimer Schützen dar. Neben den Bürgerschützen und dem Hornistenzug präsentieren sich auch die Bürgerfrauen in ihren historischen Kostümen regelmäßig beim Wachaufzug auf dem Deutschordenplatz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Ausstellung im Torwachhaus in der Mühlwehrstraße ist für interessierte Besucher übrigens jeden Freitag ab 18.30 Uhr geöffnet. bas